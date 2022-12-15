外籍看護返台仍須強制住旅館？雇主投書曝觀點

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投書的雇主們表示，由於需要外籍看護照顧的長輩超過65歲，屬於重症高風險者，因此不能住在雇主所提供的宿舍，而需住在旅館中，這對雇主來說是很大的負擔。他們提出三個觀點，首先是外籍看護住在旅客頻繁出入的旅館，且現在已沒有防疫旅館，外籍看護都是住在旅客居住的旅館中，染疫風險沒有比較小。再來，雇主們指出各行各業的自主健康裡期間都可以繼續提供勞務，醫護人員可以、護理之家的照服員也可以，唯獨國外返台的外籍家庭不行，雇主們認為8天的空窗期對他們來說深感困擾。最後則是雇主們認為被照顧人都依照政府的防疫指引完成Covid -19疫苗接種，甚至連追加劑也已施打，且可以為移工準備一人一室附帶衛浴的空間，也願意承擔國際旅行帶來的風險，只希望能讓外籍看護回台後能直接返回雇主家。
目前最新的防疫政策是讓移工服務對象非屬重症高風險者，且入境前已登錄提供醫囑無免疫不全或低下之證明，雇主或仲介可安排移工於旅館、移工宿舍或雇主自宅自主防疫，2日內快篩陰，可外出及從事許可之工作。而這群投書的雇主則是希望政府能讓服務對象屬重症高風險者的移工也依照前者方式辦理，減輕雇主家庭負擔，期盼政府能重視雇主家庭的意見。
另外，即便由雇主自行提供防疫地點，其實勞動部也會審核管理。勞動部指出，自主防疫地點及落實快篩與遵守防疫規範情形，會由地方政府檢視有無落實並依法查核管理。如有引進移工相關疑義，可電洽勞動部入出國移工機場關懷服務站（電話：03-398-9002）。