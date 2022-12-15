展望2023企業營運表現上半年落底　台股先蹲後跳

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江宜虔進一步表示，隨著總體經濟成長放緩，自2022下半年起，企業開始陸續調降全年財測及2023年獲利成長預期，近期股價也開始再度反映獲利預期下修等負面因素，所幸整體而言，全球企業獲利在美國勞動市場強健、超額儲蓄率等支撐下，明年仍有望展現3.8%成長率，其中以美國企業的獲利能力最佳，將達3.4%，其次為新興市場的3.1%，僅有歐洲1.9%成長力道相對落後。
江宜虔認為，雖然金融市場明年上半年可能再次出現回檔，然這次是給予投資人「撿鑽石」的時機，如何挑選2023年的投資鑽石？投資人宜挑選政策支持、抵禦通膨的標的，像是綠電、電動車、雲端等新供應鏈，擁有抗通膨與成長性雙重特性的醫療產業，以及在高通膨之下往往能率先受惠的基礎建設相關商機。
江宜虔進一步分析，就歷史數據來看，每當長短債殖利率呈現負值後，醫療產業因為能靠著創新產品以及結合人工智慧等科技，降低研發成本，提升產業獲利揚升，在不確定的經濟環境中持續成長，讓醫療類股目前的EPS預估值是少數未被調降的產業，其追漲抗跌特色往往能提升投資勝率。
在台股方面，保德信大中華股票投資市場投資長郭明玉指出，明年上半年總體經濟展望放緩，目前台股產業開始出現企業獲利下修趨勢，根據保德信預估，2023年整體企業獲利將出現約16%的衰退幅度，然電子優於傳產族群，且企業營運表現於上半年落底，整體基本面將逐季走高，預料全年度台股走勢亦將呈現先蹲後跳，投資人反而應該在上半年拉回走勢時，逢低布局。
郭明玉表示，景氣趨緩與庫存去化雖然會持續影響台股明年表現，特別是上半年走勢將受到影響最深，然隨著全球疫情趨緩，中國對於清零政策出現大轉彎，預料以消費為主的族群將成為上半年的台股亮點，另外，今年有部分產業獲利亮眼，有助於提升明年的配息表現，根據估計，2023年台股殖利率有望達4%，在現金殖利率具吸引力的情況下，高殖利率族群也可望成為台股吸金焦點。
郭明玉認為，目前台股本益比僅有10倍，不僅低於長期平均值，也低於合理水位13至14倍，且2022年外資在地緣政治的考量下，對台股持續站在賣方，壓抑指數表現，一旦地緣政治風險解除，配合台股低基期優勢，有望見到外資回補，進而成為推升台股走勢的重要支持。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。