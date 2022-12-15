醫療量能超負荷！北京醫護大規模感染被迫「帶病上班」

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在中國國務院推出「新10條」防疫措施後，中國疾病預防控制中心前首席科學家曾光表示，在病人大量增加的情況下，北京市提出了「緊急應對措施」，要求醫護人員無症狀感染、輕症患者仍要上班，如同戰爭時期輕傷不下火線，並稱「只有這樣，才能保障發燒門診24小時運行，做好中、重度患者的診療和搶救工作。」
一名在北京市三級甲等醫院任職的醫生提到，在政策鬆綁過後來看病的民眾變得更多，本來感染風險就比他人高的醫生，現在工作量繁重又無法休息，抵抗力隨著下降形成惡性循環。他告訴中媒《中國慈善家 》，任職醫院明確告訴醫生，「雖然核酸或抗原陽性，但如果沒有什麼症狀或能扛得住，可以考慮上班。」
他也提到有同事快篩才剛轉陰，仍然咳嗽和渾身乏力，就已經返回工作崗位。這名醫師表示，自己清楚病毒對自己的健康危害並不大，但醫護人員們現在的焦慮出自對未來的恐懼，不確定未來疫情會如何發展下去。
對此，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏提到，這波疫情高峰將在一個月內到來，若要度過這波疫情可能要花上3到6個月時間；另外，北京當地的藥店如今也面對嚴重缺藥的問題，《中國慈善家》表示，北京多家大型藥房關於感冒、退燒、止咳藥物均沒有現貨。