今年14例撤銷學位逾半未報中央！教育部：會與國圖勾稽
近期政治人物屢傳論文爭議，有媒體報導，今年全台公私立大學被撤銷學位達到14件，但大學通報到教育部僅6件，仍創下5年來新高。根據「學位授予法」，大學若撤銷學位，須通知其他學校、相關機構，但沒明訂要通報教育部。教育部今（15）日表示，大學都會通報國家圖書館，因此後續會與國圖勾稽，掌握學位撤銷案件數。
記者李琦瑋／台北報導
今年大選前後，論文抄襲案頻傳，前新竹市長林智堅因論文抄襲，被台大、中華大學雙雙撤銷碩士學位，前立委蔡壁如也因抄襲被德明財經科技大學撤銷學位，近期則有桃園市長鄭文燦、立委蔡適應抄襲，分別被撤銷台大國發所碩士學位、台北大學博士學位。
據媒體報導，從台北市立大學網站公告資料上，今年全國碩博士被撤銷學位或開除學籍達14件，其中6件為碩士在職專班，進一步分析發現，公立大學共4件，私立大學為10件，公立大學為鄭文燦與林智堅各占一件。但教育部掌握數字僅6件。
根據「學位授予法」第17條，論文如果有造假、變造、抄襲、代寫等舞弊情況，學校確認違規後撤銷學位，除須通知當事人外，還須通知其他專科學校、大學及相關機關、機構，但沒有明定要通報主管機關（教育部）。
教育部回應指出，「學位授予法」第3條規定，學位授予是大學權責，主管機關則是負責訂定相關事項的準則，才會有上述規定；但學校撤銷學位，除依「學位授予法」第17條通報其他大專外，也一定會通報國家圖書館，因此教育部後續也會和國圖勾稽，掌握各校通報學位撤銷的案件數。