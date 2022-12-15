關懷外籍生　移民署聯合行動服務防制人口販運

為了捍衛人權，維護尊嚴，移民署北區事務大隊基隆市服務站聯合行動列車服務關懷，結合基隆市警察局外事科、市政府社會處前往轄內崇右影藝科技大學進行「境外生聯合服務關懷宣導」，讓在台的外籍學生都能安全自在的生活。
記者賴正琳／綜合報導
人口販運之態樣，分為性剝削、勞力剝削與器官摘除三種類型，國際的人口移動頻繁，移民、移工、境外生留學現象已為常態，亦可能成為有心人士利用犯罪的對象，而在台灣較常發現人口販運問題，主要為性剝削及勞力剝削居多，且近期台灣社會時有所聞藉由面試工作擄人詐騙，因此移民署對於外籍學生在台生活適應相當重視，為避免他們因不熟悉法令，而忽視自身權益，基隆市服務站除了針對新入境的學生宣導居留身分權益事宜外，也結合警察機關防制人口販運及市政府勞工單位防範勞力剝削等宣導，並透過分享求職受騙的案例了解多元詐騙手法，讓離鄉背井來台求學的外籍學生可以在生活實務上增加常識，杜絕犯罪集團利用可能性。
基隆市服務站主任毛兆莉表示，自由且自在的生活，是每一個人的基本權利，在台境外生、移工及新移民，求職遇有雇主以強暴脅迫手法要求「不配合就送你回國」、「事沒做完不准吃飯休息」、「被限制自由無法離開」、「身分證明或旅行文件被扣留」、「被強迫從事性交易」等勞力剝削與人口販運情形時，可藉由以下任一方式通報人口販運案件：一、移民署：（02）23883095、二、警政署：110 報案專線、三、勞動部：1955 外籍勞工24小時諮詢保護專線，保護自己也保護身邊的朋友。