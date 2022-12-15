毒鴛鴦慣竊躲到廁所仍被逮　起獲贓物宛如小型拍賣場

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警方指出，這名梁姓嫌犯曾經跑到工地行竊物品，被人發現跑到廁所內躲起來，當場人贓俱獲，這時還辯稱是半夜經過工地，因為尿急才跑到工地內的廁所，企圖狡辯推罪，狡猾的程度讓員警印象深刻。
警方妥善蒐證之後，掌握犯嫌的動態，向高雄地檢署、法院申請拘票、搜索票獲准，於破曉之際執行行動，將兩人查緝到案，看著被起獲的失竊物品，深知這次作案，無法再以路過上廁所脫罪，只能乖乖認栽，警方在一個廢棄穀倉內，起獲大量的贓物，從貴重的水平校正儀，至一般的工具鉗子、F夾一應俱全。
警方表示，現場查扣的贓物擺開後，彷彿是一處小型拍賣場，另外在其住處房間內查獲毒品安非他命一小包，全案詢問後依竊盜案、毒品危害防制條例依法送辦；林園分局表示，民眾如發現形跡可疑的人車，請立即通報警方處理，至於資源回收場應依規定登記賣方身分資料、所收購物品，若發現來路不明物品，請向警方舉報。
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