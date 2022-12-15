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毒鴛鴦慣竊躲到廁所仍被逮　起獲贓物宛如小型拍賣場

▲警方在日前清晨將毒鴛鴦慣竊躲查緝到案。（圖／翻攝畫面）
▲警方在日前清晨將毒鴛鴦慣竊躲查緝到案。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄警方日前獲報有工地的機具遭竊，警方成立專案小組，積極調閱監視器，迅速掌握犯嫌特徵，發現轄內一對慣竊夫妻涉嫌重大，這對慣竊夫妻檔曾在行竊時被發現，跑到廁所內躲起來，當場人贓俱獲，令員警印象深刻，警方在日前清晨將兩人查緝到案，在一個廢棄穀倉內，起獲大量的贓物，查獲毒品安非他命一小包，全案依法送辦。

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高雄林園分局大寮分駐所日前接到民眾報案，稱在工地內的機具遭竊，大寮所長曾富達立即成立專案小組，積極調閱監視器，迅速掌握犯嫌特徵，經過員警循線偵辦，鎖定家住大寮區36歲的梁姓男子及其陳姓配偶涉有重嫌。

警方指出，這名梁姓嫌犯曾經跑到工地行竊物品，被人發現跑到廁所內躲起來，當場人贓俱獲，這時還辯稱是半夜經過工地，因為尿急才跑到工地內的廁所，企圖狡辯推罪，狡猾的程度讓員警印象深刻。

▲現場查扣的贓物擺開後，彷彿是一處小型拍賣場。（圖／翻攝畫面）
▲現場查扣的贓物擺開後，彷彿是一處小型拍賣場。（圖／翻攝畫面）
警方妥善蒐證之後，掌握犯嫌的動態，向高雄地檢署、法院申請拘票、搜索票獲准，於破曉之際執行行動，將兩人查緝到案，看著被起獲的失竊物品，深知這次作案，無法再以路過上廁所脫罪，只能乖乖認栽，警方在一個廢棄穀倉內，起獲大量的贓物，從貴重的水平校正儀，至一般的工具鉗子、F夾一應俱全。

警方表示，現場查扣的贓物擺開後，彷彿是一處小型拍賣場，另外在其住處房間內查獲毒品安非他命一小包，全案詢問後依竊盜案、毒品危害防制條例依法送辦；林園分局表示，民眾如發現形跡可疑的人車，請立即通報警方處理，至於資源回收場應依規定登記賣方身分資料、所收購物品，若發現來路不明物品，請向警方舉報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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