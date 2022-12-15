蓋被子保暖有學問？「三明治混搭法」必學 順序正確暖爆
本週六（12/17）首波寒流來襲，氣溫急凍攝氏10度以下，不少民眾已經搬出厚棉被準備禦寒，各式各樣的被子該怎麼蓋有學問？不少人習慣第一層先蓋輕薄的被子，後續再加上羽絨暖被，但實際上蓋錯順序反而讓熱能流失，既厚重又不保暖。家居品牌HOLA提醒，最靠近身體的貼敷層，需要兼顧保暖以及高透性，因此應該選擇蓬鬆的羽絨被；接下來中間的加溫層，為了補足棉被的保暖性，可以選擇特殊機能的化纖被、夏天羽絨薄被，補足保暖的需求；最後一層為鎖住熱能層，反而可以選擇透氣性沒那麼好的的薄毯，直接蓋在外側，將熱能輕鬆鎖住。簡單記法就是厚的羽絨被蓋要蓋在第一層，越薄的夏季薄毯，則是要蓋在最外層，透過這種「三明治棉被混搭法」，就能輕鬆調節被窩溫度。
記者鍾怡婷/綜合報導
寒流席捲全台，睡眠保暖是多數民眾相當關心的重點，HOLA教大家正確做法。首先最下層的貼敷層，要選擇羽絨被，因高透氣性、保暖度、蓬鬆感最適合放在貼近肌膚的第一層，創造兼顧保暖的寢臥舒適性；接下來中層為加溫層，可以選擇特殊效果的化纖被，像是海洋膠原蠶絲被這類商品，因為紗線內含有膠原蠶絲，可以更好的調節棉被濕度，或者也可直接選擇夏季的薄羽絨被做加溫層；接下來最外層才是毯子、羊羔蓉雙面毯、薄毯。如果蓋三層仍然覺得寒冷，背後可加上電熱毯，或者是睡前搭配烘被機提早讓被窩裡達到舒適的溫度，並且同時降低濕度，讓保暖效果更升級。
業者也進一步解釋，市面上寢具材質百百種，到底該怎麼選最適合自己呢？首先受到多數消費者青睞的羽絨被是保暖以及輕薄的最佳選擇，除了不厚重外也相當透氣舒適；至於羊毛被則相對比較厚重，喜歡厚實分量感的民眾，就可以選擇羊被材質的被胎；最後是具有特殊效果的化纖被，主要是將不同的纖維材質融入紗線內，像是海洋膠原蠶絲被具有調節濕度的效果，以及HOLA熱銷的「warm touch石墨烯」系列，融入高達50%以上的石墨烯，能夠吸收身體熱能轉化成遠紅外線，屬於保暖效果級強的一種棉被，適合手腳冰涼怕冷的消費者。
而除了寢具、毯子外，樂天市場觀察冬季銷售數據，發現可快速加入或保持恆溫的科技商品銷量逐年攀升，像是智慧保溫加熱杯墊，將飲品倒入平底杯並置於杯墊上，就能維持或調整想要的溫度，並有55、65、75度三種階段可供調節，隨手一放即可享用溫熱飲品；桌面加熱滑鼠墊，只需10秒就能快速加熱，採用防水塗層設計且溫度可以任意切換，工作時不擔心雙手冰冷；USB發熱絨毛圍巾，天冷時頸部容易受涼，絨毛圍巾選用石墨烯發熱保暖，可達到10秒鐘快速加熱的效果，並精準偵測人體溫度，多重保護系統替安全把關。