首本針對學測國文雜誌問世　捐全台高中提升閱讀素養

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他說，身在教育現場多年，深感學子們缺乏除了課本之外，既能協助提升閱讀能力，又能協助升學的補充教材，所以想要做一本市面上唯一專為高中應考、國中先修所設計的系統性國文閱讀文本，讓學生享受閱讀、想要閱讀。
劉建志表示，《享閱讀：中學國文標竿》共有3大亮點，學生能學習大學教授如何從諸子、古文、小說、詩詞、現代詩與散文讀出新意，培養閱讀原典習慣，養成思維與辯證能力；中學教師將親自研擬學測題型，示範學測國寫知性與情意題型；閱讀的文本包括得獎作家的散文、流行文化評論與尖端議題，能深化作文所需的生活經驗與思考向度。
建國中學國文教師陳怡樺在高中任教30年，她提到，隨著素養題型的增加，現在學生普遍看不懂各科題目，所以閱讀素養的培養應該要是全面的，另外學生的休閒時光都被抖音佔據，但人生不能只有抖音，坊間文學性雜誌又不太討好，《享閱讀：中學國文標竿》月刊的取材跟編輯，貼合課綱與大考需求，能起很好的帶頭作用，是學生在應對考試時的利器，也能藉此培養閱讀愛好。
她說，學測國文科非選量暴增、考試範圍到達文學性、典故的層次，學生很難準備，學生認為只讀課本的效益下降，所以有系統、品質好的課外讀物變得更加重要，學校教師也要花費更多時間幫學生尋找優良課外讀物，幫助學生提升閱讀理解、文章寫作能力。
劉建志說，雜誌特色是積累性質，希望學生能透過一期期的觀看，累積國文實力，在「作文心法」單元中，有請台大法律系學生以國中會考作文模式，撰寫範文，並說明如何構思題目，正巧是現今學生所欠缺的。
為推廣雜誌，台北市保羅教育文教基金會捐贈《享閱讀：中學國文標竿》月刊1至3期給全台各地高中（國文教師送實體雜誌，學生送電子版），讓師生能擁有符合閱讀素養，且系統化的教學與學習內容，進一步解決教育現場所面臨的問題，教師能上網登記領取。