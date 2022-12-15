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追元旦第一到曙光不想早起？阿里山英迪格起床就看日出

▲阿里山英迪格酒店以及花蓮煙波太魯閣，提供給旅客「躺在床上」就能欣賞無敵日出景色體驗，成為追元旦曙光新選擇。（圖／阿里山英迪格提供）
▲阿里山英迪格酒店以及花蓮煙波太魯閣，提供給旅客「躺在床上」就能欣賞無敵日出景色體驗，成為追元旦曙光新選擇。（圖／阿里山英迪格提供）

記者汪睿琦/綜合報導

眼見2023年跨年就要到來，許多民眾都想衝第一波迎接2023年第一道曙光，但想到要早起上山下海就好累，有飯店竟然起床就能看到日出！像是坐落在大自然裡的阿里山英迪格酒店，挑戰要當全台最高的「潮」酒店，也是阿里山上第一家國際品牌酒店入駐，酒店內同樣可以輕鬆看到許多人趨之若鶩的雲海與日出；花蓮煙波太魯閣坐落在花蓮山海連接的交界處，在房間內就能飽覽七星潭、壯麗日出等自然美景。現在就跟著《NOWnews今日新聞》的腳步來開箱吧！

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阿里山英迪格酒店

想到阿里山會想到什麼呢？是無敵日出、雲海、小火車、櫻花林道，不管你之前怎麼想阿里山，現在可能要改觀了！今年12/18將正式開啟試營運的「阿里山英迪格酒店」挑戰要做全台「最高的潮酒店」，為整個阿里山頭第一家國際酒店品牌入駐的先例，讓旅客上山不再只有住山中民宿一種選擇。

阿里山英迪格酒店以「唯一不變的，就是阿里山永遠多變」為設計理念，請來新加坡MOD（Ministry of Design）設計公司操刀，整體設計靈感源自於阿里山的自然與人文風景，打造出充滿阿里山特色元素的建築，以森林鐵道的檜木車廂意象打造出格柵外觀，迎賓亭則以火車站為靈感打造，也象徵探索阿里山的無盡藏旅程就此展開。接著沿著四方竹漫步進入大廳，挑高空間以竹林景緻穿插其中，末端的燈光宛如浩瀚的星空，亦或是山林裡飛舞的螢火蟲。穿越幾何造型的隧道，身歷其境感受穿越楓樹林的婆娑、聽見搗小米的聲音與台灣藍鵲熱情的呼喚。進入酒店，就像是踏入整座阿里山森林，許多寶藏等待著旅客挖掘。

阿里山英迪格酒店提供84間山景客房與套房，每一間客房都擁有私人陽台，並配備戶外沙發/座位，業者透露，大部分客房都可以輕鬆看到許多人擠破頭都不見得看得到的壯麗日出、雲海景觀，躺在床上就能看到絕美景緻，簡直不要太愜意！

▲阿里山英迪格酒店提供84間山景客房與套房，每一間客房都擁有私人陽台，並配備戶外沙發/座位，業者透露，大部分客房都可以輕鬆看到許多人擠破頭都不見得看得到的壯麗日出、雲海景觀。（圖／阿里山英迪格提供）
▲阿里山英迪格酒店提供84間山景客房與套房，每一間客房都擁有私人陽台，並配備戶外沙發/座位，業者透露，大部分客房都可以輕鬆看到許多人擠破頭都不見得看得到的壯麗日出、雲海景觀。（圖／阿里山英迪格提供）
▲飯店大廳以竹林為設計靈感，戶外四方竹綠意帶進室內；竹林末梢燈光宛如無垠星空或點點螢光。（圖／阿里山英迪格提供）
▲飯店大廳以竹林為設計靈感，戶外四方竹綠意帶進室內；竹林末梢燈光宛如無垠星空或點點螢光。（圖／阿里山英迪格提供）
看完客房設計，位在1樓的ton’u kitchen粟餐廳，彷彿看見了隨風搖曳的鄒族小米田（ton’u是鄒語小米的意思）。集結嘉義特色小吃、阿里山在地食材與鄒族料理等特色，演譯出多層次環球美饌。戶外規劃有座位區，天氣晴朗時非常適合來場露天的早餐約會，品嚐早餐同時讓和煦的晨曦喚醒身體；一旁更設有浪漫的求婚台，有情人能讓山林見證愛情。

阿里山英迪格也透露了未來計畫，預計於2022年12/18起開放試營運，不過在這期間，’a veo veo yu酒吧、景觀戲水池、水療池、健身房與觀星平台預計要到2023年農曆春節前夕才全面營運啟用，春節期間入住的旅客即可享受館內所有設施。試營運期間也推出「無盡藏專案」，入住精品房含ton’u kitchen粟餐廳晨光早餐每房15,099元起，每房再送阿里山森林遊樂區入園門票2張。另外目前聖誕節、跨年元旦假期與農曆春節詢問度最高，業者也祭出入住精品房含ton’u kitchen粟餐廳晨光早餐每房22,000元起優惠、一泊二食（含ton’u kitchen粟餐廳晨光早餐與無盡藏晚間套餐）專案每房28,000元起。

▲除了日出，在阿里山英迪格還能飽覽雲海、晚霞等壯麗自然景色。（圖／阿里山英迪格提供）
▲除了日出，在阿里山英迪格還能飽覽雲海、晚霞等壯麗自然景色。（圖／阿里山英迪格提供）
▲位在1樓的ton’u kitchen粟餐廳，彷彿看見了隨風搖曳的鄒族小米田（ton’u是鄒語小米的意思）。集結嘉義特色小吃、阿里山在地食材與鄒族料理等特色，演譯出多層次環球美饌。（圖／阿里山英迪格提供）
▲位在1樓的ton’u kitchen粟餐廳，彷彿看見了隨風搖曳的鄒族小米田（ton’u是鄒語小米的意思）。集結嘉義特色小吃、阿里山在地食材與鄒族料理等特色，演譯出多層次環球美饌。（圖／阿里山英迪格提供）
▲阿里山英迪格試營運期間也推出「無盡藏專案」，入住精品房含ton’u kitchen粟餐廳晨光早餐每房15,099元起，每房再送阿里山森林遊樂區入園門票2張。（圖／阿里山英迪格提供）
▲阿里山英迪格試營運期間也推出「無盡藏專案」，入住精品房含ton’u kitchen粟餐廳晨光早餐每房15,099元起，每房再送阿里山森林遊樂區入園門票2張。（圖／阿里山英迪格提供）
花蓮煙波太魯閣

坐落在七星潭邊的花蓮煙波太魯閣是花蓮煙波集團旗下店，也是在花蓮插旗的三家飯店之一。於2021年春祭開幕後共計有5大主題館，目前開放的包含「沁海館」、「煙波花時間」，「山闊館」則將在明年1/20開幕。因背山面海的優越地理位置，目前3大館內大部分客房都能看到七星潭的無敵日出美景，入住沁海館更能直接「起床就是大片海景與日出」，追日出不用早起簡直太幸福了！

目前煙波太魯閣持續開放訂房中，也釋出許多優惠給旅客搶便宜。因應「山闊館」開幕，業者祭出最低價3960優惠。另因應春節檔期，煙波太魯閣祭出「春節一泊二食專案」以及「春節一泊二食及微醺時光」兩大專案，可依房型提供當日晚間套餐，品嘗鮑魚北極貝沙拉、蒜蒸龍蝦、紅燒和牛等奢華美饌（每套價值1680元起）；以及一提供當日「微醺時光」體驗，讓你在月光下的夜晚，特別為旅人準備散發濃郁香氣擁有紅寶石般色澤的紅酒及金黃色澤帶有檸檬清香的白酒，以美酒香氣的薰陶下，奢華愜意享受旅行，（每客價值1290元起）。

▲花蓮煙波太魯閣因背山面海的優越地理位置，目前3大館內大部分客房都能看到七星潭的無敵日出美景，入住沁海館更能直接「起床就是大片海景與日出」，追日出不用早起簡直太幸福了！（圖／取自花蓮煙波太魯閣官網）
▲花蓮煙波太魯閣因背山面海的優越地理位置，目前3大館內大部分客房都能看到七星潭的無敵日出美景，入住沁海館更能直接「起床就是大片海景與日出」，追日出不用早起簡直太幸福了！（圖／取自花蓮煙波太魯閣官網）
▲坐落在七星潭邊的花蓮煙波太魯閣是花蓮煙波集團旗下店，也是在花蓮插旗的三家飯店之一。自2021年各大館陸續開幕就好評如潮，圖為「煙波花時間花蓮館」。（圖／取自花蓮煙波太魯閣官網）
▲坐落在七星潭邊的花蓮煙波太魯閣是花蓮煙波集團旗下店，也是在花蓮插旗的三家飯店之一。自2021年各大館陸續開幕就好評如潮，圖為「煙波花時間花蓮館」。（圖／取自花蓮煙波太魯閣官網）
▲目前煙波太魯閣持續開放訂房中，也釋出許多優惠給旅客搶便宜。因應「山闊館」開幕，業者祭出最低價3960優惠。另因應春節檔期，煙波太魯閣祭出「春節一泊二食專案」以及「春節一泊二食及微醺時光」兩大專案。（圖／取自花蓮煙波太魯閣官網）
▲目前煙波太魯閣持續開放訂房中，也釋出許多優惠給旅客搶便宜。因應「山闊館」開幕，業者祭出最低價3960優惠。另因應春節檔期，煙波太魯閣祭出「春節一泊二食專案」以及「春節一泊二食及微醺時光」兩大專案。（圖／取自花蓮煙波太魯閣官網）

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