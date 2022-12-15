麋鹿現身中港大排　新北燈海點亮大排溝迎聖誕

新北市政府水利局為迎接即將到來的聖誕節，將新莊中港大排及蘆洲鴨母港溝變身成耶誕限定的繽紛燈海造景，於今（15）日晚間亮燈，要用繫上聖誕裝飾的立體麋鹿燈飾，加上沿岸的光雕燈飾，讓河廊搖身ㄧ變成為夢幻國度，傳遞滿滿溫馨浪漫的耶誕節慶氛圍。
記者吳嘉億／新北報導
數隻繫上聖誕裝飾的立體麋鹿燈飾造型在河廊內駐留跟喝水姿態，俏皮樣超萌，前來遊憩的民眾也拿起手機、相機拍照；而在中港大排沿線由自立廣場至凹灣碼頭全長1.8公里行道樹上，樹枝上璀璨閃亮的節慶燈飾，粉紫色燈海透過光的線條，讓河廊搖身ㄧ變成為夢幻國度。
另外，在蘆洲鴨母港溝夜晚妝點的光雕燈飾，當漫步在林蔭步道時，彷彿沉浸在夢幻世界，還能聽見流水聲，除此之外在河廊沿線於白鷺之衍、文化廣場、親水公園為迎接耶誕節到來，都已換上耶誕裝扮，結合燈光的輔助，傳遞溫馨、浪漫的耶誕節慶。
水利局表示，中港大排及鴨母港溝經市府團隊努力整治有成，翻轉臭水溝印象，讓路過民眾或在地休閒散步的居民都能沉浸在多樣變化綠意盎然的河廊風景，為使河廊呈現白天與夜晚不同景色，於夜間增加唯美的燈飾，非常適合攜家帶眷、情侶、朋友們一同來感受漫步在夜晚的燈光氛圍中，過個難忘的聖誕時光。