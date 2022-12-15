電影《想見你》主視覺揭曉 柯佳嬿、許光漢海邊約會太甜
風靡全亞洲神劇《想見你》今（15）日正式釋出主視覺，柯佳嬿、許光漢、施柏宇長大後的模樣曝光，令人期待3人入社會後的變化與角色關係的轉變。在今日同步曝光的「李子維預告」中，李子維（許光飾演）含情脈脈的目視黃雨萱（柯佳嬿飾演）上演浪漫的海邊約會。還出現令人心跳漏拍台詞：「在這無數交錯循環的時空之中，每次我都會愛上你。」預告著電影版故事線將會從兩人在手搖飲料店相遇之後相戀，但將面臨各種過去與未來的交錯危機。
記者黃雅琪/綜合報導
由金鐘影后柯佳嬿、男神許光漢、新銳演員施柏宇領銜主演的影集《想見你》，宣佈原班人馬躍上大銀幕！「搖滾唱將」伍佰、「台灣天團」八三夭再度獻出催人熱淚主題曲《想見你想見你想見你》及插曲《Last Dance》，讓《想見你》觀眾回憶湧現。
對於《想見你》從小銀幕走向大銀幕，製作人麻怡婷表示：「電影是影集翻篇之後的開始，有鳳南小隊的情感糾葛及保有原影集的燒腦成分，觀眾最渴望拯救的角色也會回歸，期待與大家見面。」《想見你》創下超高收視紀錄，IP行銷至全球，導演黃天仁表示：「這是故事的延續，一圓影集版影迷們心中的夢；也是新故事的開始，即使是沒看過影集版都能看懂，新舊故事的交織，有笑有淚、動人心弦。」
現象級台劇《想見你》延續影集劇情闢全新發展電影版，故事開始於2009年，28歲的李子維（許光漢飾演）在一間手搖飲料店，遇見17歲的黃雨萱（柯佳嬿飾演），彼此初識卻有著好像認識已久的既視感，兩人的關係逐漸靠近、一起渡過春夏秋冬，甚至在2010年的最後一天，相約跨年並確定彼此的關係，此刻成為兩人共築嶄新生活的起點。時間來到2017年，黃雨萱的工作有了新的轉機，她毅然決然接下了公司的調派，而這一趟旅程，不僅將改變她的未來，也牽動著李子維、莫俊傑（施柏宇飾演）和她還不認識的陳韻如的生命。