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辦護照苦等2.5小時！外交部曝免排隊妙招

▲邊境解封後，辦理護照大塞車。（圖／記者呂炯昌攝）
▲邊境解封後，辦理護照大塞車。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

疫情期間，國人出國人數銳減，目前約累積300萬本護照過期尚待更換；但自9月下旬我國政府宣布國境解封後，國人申辦護照需求激增，因此有大量人潮湧入外交部領事事務局及外交部四個辦事處，現場排隊等候辦理護照，每日申辦護照持續攀升。外交部今（15）日提供辦理護照免現場排隊的方法，可節省寶貴時間，並呼籲如果近期還沒有出國規劃或急迫使用護照的需求，可以先避開此時期的人潮，等到有具體出國日期再來辦理申換護照。

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外交部今日例行記者會上，媒體詢問民眾辦理護照大塞車一事，發言人歐江安表示，以12月14日為例，全國收件量超過11400件，台北領務局總部就超過6800件；以12月13日為例，全國收件量超過10400件，台北領務局總部單日超過6400件；目前數量持續升高，更有單日破7,000件的紀錄。因此，民眾平均辦理時間為2.5到3.5小時，人潮爆量約需等待4小時。

外交部表示，為避開人潮，節省民眾寶貴時間，有兩種免現場排隊的辦理方式：首次申辦者（沒有護照者）可就近使用各地戶政事務所提供的「一站式服務」方式送件；換發護照者（已經有護照，但已過期)，則可委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件申換。

外交部指出，在領務局換發護照的民眾可以取號後可掃描QR Code，在領務局網頁觀看等候人數與目前辦理的號碼，等到號碼接近後再上中央聯合辦公大樓3樓領務大廳辦理。

針對人潮擁擠的情況，領務局已多次增開各類服務櫃檯、增派人員疏導人潮，並廣貼宣導標語。領務局另已加開收件櫃檯，由原來8個，新增為13個櫃檯；同仁每天加班超過三小時，已是每天工作到深夜，負荷量極大。因此建議民眾，如果近期還沒有出國規劃或急迫使用護照的需求，可以先避開此時期的人潮，等到有具體出國日期再來辦理申換護照。

外交部指出，領務局也持續研議精進措施，例如：規劃擴大領務服務空間，再增加民眾送件櫃檯數量、增置民眾等待區等措施，期待能縮短民眾等候時間，持續優化申辦護照環境。由於目前為國人申辦護照的高峰期，建議民眾可衡量自身出國的需要，考量避開人潮；若沒有急需，可以待此波熱潮趨緩後再辦理換發護照。第一次辦理護照者，即首次申辦(非換發)護照的民眾，可多利用全國各戶政事務所「一站服務辦理，以節省寶貴時間。

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