高虹安涉助理費案遭約談　林耕仁籲：向檢調說清楚講明白

我是廣告 請繼續往下閱讀
林耕仁強調，未料選舉結束後，謠言沒有結束，反而興起更多的謠言，內容包含「林耕仁與柯建銘關係匪淺，早就談好前金後謝，如何利益輸送」、「柯建銘給林耕仁2.3億工程，若沈慧虹當選還會再給500坪的關埔計劃區的建地」，甚至造謠陳治雄跟民進黨暗通款曲，花錢跟柯建銘買爆料高虹安的資料，並抹黑陳治雄，鍾淑英、蕭志潔議員與他是民進黨臥底四人幫。
林耕仁說，他們四位議員都已從政多年，身上綁著藍旗，國民黨縱使在新竹市失去執政權，但是仍捍衛市民權益、監督民進黨荒腔走板的執政，不遺於力，沒想到居然被抹黑成民進黨的臥底，是此生莫大的恥辱，根本就是做賊的喊抓賊，為了掩飾自身背叛黨的行為，不斷用謠言詆毀他人，此種行徑無異於「拿別人的血來暖自己」，令人感到不齒。
林耕仁指出，這些謠言源於選舉利益操作的得利者，他們為了合理化背叛黨的行為，當起謠言製造機，編造各式謠言。他強調目前正陸續搜集相關事證，要將惡意造謠者繩之以法。另外，林耕仁也喊話國民黨中央，「黨有黨格，黨紀不存何以為黨」，對於在選舉過程中違反黨紀的黨員，不能再當作沒看見、完全不處理。
針對高虹安國會辦公室和男友李忠庭因助理費案，今赴調查局北機站應訊。林耕仁重申，所有資料都是來自高委員辦公室吹哨者，跟其他人無關，希望高虹安本人，親自向檢調說清楚講明白。媒體追問，有提供資料給檢調嗎？林耕仁回應，「檢調單位都有實際上的資料。」
至於造謠者身分，林耕仁說，黨有黨格，對於自己作賊喊抓賊的，黨要有一個辦法，不要當作沒看見，黨中央一定要處理這件事情。對於是否指新竹市副議長余邦彥？林耕仁仍未正面回應僅說，所有任何謠言大家一定很清楚，他們也會繼續追，並呈現給大家。