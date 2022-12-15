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高虹安涉助理費案遭約談　林耕仁籲：向檢調說清楚講明白

▲高虹安因涉嫌詐領助理費案今遭檢調約談，林耕仁今受訪時呼籲，高虹安本人應親自向檢調說清楚講明白。（資料照片／林耕仁辦公室提供）
▲高虹安因涉嫌詐領助理費案今遭檢調約談，林耕仁今受訪時呼籲，高虹安本人應親自向檢調說清楚講明白。（資料照片／林耕仁辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

2022九合一選舉期間，曾爆料準新竹市長高虹安涉詐領助理費案，並代表國民黨參選新竹市長的林耕仁今（15）日開記者會指控，選舉結束後仍遭惡意攻訐，其競選團隊、黨團總召陳治雄被指，向立法院民進黨團總召柯建銘買資料打高虹安。林耕仁除澄清是不實謠言，強調所有證據與資料皆來自高虹安辦公室吹哨者，也呼籲高虹安親自向檢調說清楚講明白。

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林耕仁今開記者會表示，在選舉的過程中對於他的抹黑造謠，都已經進入法律程序，目前也已找到在網路上發布惡意攻擊的人士，後續也將會採取法律行動。另外，過去引用未經查證的網路資訊、對其進行攻擊的媒體人、時事評論員以及網紅等人，也已經委請律師提告，「不讓老鼠屎，髒了台灣的選舉。」

林耕仁強調，未料選舉結束後，謠言沒有結束，反而興起更多的謠言，內容包含「林耕仁與柯建銘關係匪淺，早就談好前金後謝，如何利益輸送」、「柯建銘給林耕仁2.3億工程，若沈慧虹當選還會再給500坪的關埔計劃區的建地」，甚至造謠陳治雄跟民進黨暗通款曲，花錢跟柯建銘買爆料高虹安的資料，並抹黑陳治雄，鍾淑英、蕭志潔議員與他是民進黨臥底四人幫。

林耕仁說，他們四位議員都已從政多年，身上綁著藍旗，國民黨縱使在新竹市失去執政權，但是仍捍衛市民權益、監督民進黨荒腔走板的執政，不遺於力，沒想到居然被抹黑成民進黨的臥底，是此生莫大的恥辱，根本就是做賊的喊抓賊，為了掩飾自身背叛黨的行為，不斷用謠言詆毀他人，此種行徑無異於「拿別人的血來暖自己」，令人感到不齒。

林耕仁指出，這些謠言源於選舉利益操作的得利者，他們為了合理化背叛黨的行為，當起謠言製造機，編造各式謠言。他強調目前正陸續搜集相關事證，要將惡意造謠者繩之以法。另外，林耕仁也喊話國民黨中央，「黨有黨格，黨紀不存何以為黨」，對於在選舉過程中違反黨紀的黨員，不能再當作沒看見、完全不處理。

針對高虹安國會辦公室和男友李忠庭因助理費案，今赴調查局北機站應訊。林耕仁重申，所有資料都是來自高委員辦公室吹哨者，跟其他人無關，希望高虹安本人，親自向檢調說清楚講明白。媒體追問，有提供資料給檢調嗎？林耕仁回應，「檢調單位都有實際上的資料。」

至於造謠者身分，林耕仁說，黨有黨格，對於自己作賊喊抓賊的，黨要有一個辦法，不要當作沒看見，黨中央一定要處理這件事情。對於是否指新竹市副議長余邦彥？林耕仁仍未正面回應僅說，所有任何謠言大家一定很清楚，他們也會繼續追，並呈現給大家。

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