WTO未認可中國食品登記制度 經貿辦：在國際間引起爭議
中國近來以註冊資料不完整為由，無預警大動作禁止台灣產品，對此國內政府也向WTO（世界貿易組織）進行申訴，行政院經貿辦今（15）日表示，WTO相關委員會並未認可中國食品登記制度，另包括無明確審查方法、程序冗長複雜、沒有官方單一窗口、食品範疇定義不明確與影響商業機密等問題，在國際間引起相當大的爭議。
記者陳威叡／台北報導
經貿辦指出，WTO並無認可中國食品登記制度，依據WTO相關規定，會員若要採行對貿易會造成影響的新措施，必須通報WTO相關委員會，而中國於2020年通報WTO TBT委員會該措施草案後，各國皆陸續開始指責，除TBT委員會外，在SPS委員會及貨品貿易理事會皆提出關切，除台灣外包括美、加、澳、歐盟、日本、韓國等，皆多次提出。
經貿辦表示，各國關切重點綜合包括，首先產品範圍過大、無明確審查方法且無科學評斷；第二作業程序冗長，登記制度過於複雜，業者無法瞭解自行登記之程序；第三公布草案至生效前時間過於匆促，未提供緩衝期。
經貿辦說，第四為未建立官方單一諮詢窗口；第五資訊不足，包括企業、食品範疇定義、用詞及作法等不明確、先前已在中國完成註冊企業是否仍需註冊；最後為所需提供資料可能影響商業機密等，因此WTO並無認可中國食品登記制度，引起各國間相當大的爭議。