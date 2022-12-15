爆「大S去具俊曄家」待了5天！張蘭淚訴：來北京3天就跑
汪小菲母親張蘭，這段期間不斷透過直播帶貨，來嘲諷批評前媳婦大S，即便確診了都不放過。日前，張蘭就在直播中透露，她一生最難過、最痛苦的瞬間，就是看著大S當她的面狂罵汪小菲，更爆料大S跑去具俊曄家，跟汪小菲的待遇差距很大。
娛樂中心/綜合報導
張蘭在直播中提到，飛去台灣的她，就不斷看到大S當她的面狂罵汪小菲，讓她決定再買機票回來，「因為我不忍心再看，他在裝車的時候也被爆罵，在家裡做裝修的時候也被爆罵，但是我一句話都不出，但是你聽就是不舒服」，越說越難過，還不斷擤鼻哽咽，「是我這個當媽的沒能力，讓自己兒子挨罵，我沒守住公司，所以我兒子落得今天這個下場！」
此外，張蘭更爆料，大S曾偷偷出國待在具俊曄家裡5天，跟之前對待汪小菲時差距很大，「你說這個20年前的和這個被利用的（指汪小菲）真的是兩個待遇，差距怎麼這麼大呢？從來在北京沒待過5天過，10年來北京來過三次，一次3天就走了，你說這老具蛋怎麼就…這20年前的和這被利用的真的是兩個待遇。」
直播片段曝光後，就引來許多網友反酸，「要不要看看你兒子的書。要不要看看前幾年兩人的微博，前幾年大S在北京住的時間可不少」、「謊言說多了就以為是真的了，認真做事吧，別再靠踩別人來抬高自己了，終會倒塌的」、「她不靠著踩別人，疫情期間她早倒閉了，她讓我知道原來靠造謠罵人就可以發財」、「之前不說大S直播不到4、5千人，現在5、6萬」、「這麼些年，大S來北京參加活動也不止三次吧，太假了。」（編輯：詹鎰睿）