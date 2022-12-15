《智齒》林家棟來真的！影后掛彩、池內博之鼻骨斷還在演
香港犯罪動作電影《智齒》由導演鄭保瑞執導，香港金像獎影帝林家棟、李淳及新科影后劉雅瑟共同演出。今（15）日導演鄭保瑞、男主角林家棟，以視訊方式接受台灣媒體聯訪，提及演員們在片中有許多對打畫面，其中劉雅瑟、日籍演員池內博之，拍戲時雙雙掛彩卻繼續演戲，敬業精神令人欽佩。
記者黃雅琪/台北報導
資深港星林家棟日前拍攝新片《潛行》時受傷，在《智齒》裡頭也不例外：「一直都在受傷！」除此之外，女主角劉雅瑟在片中被林家棟瘋狂追打，每天拍完戲回家都是傷痕累累，林家棟坦言要打女生很困難：「那時候要放手去演出，我幾乎是沒有留力氣的去打！」
導演鄭保瑞補充說道：「我跟家棟都非常了解，不是打得大力不大力的問題，是那個仇恨的表現，如果省力情緒就不對了。」另一位日籍演員池內博之，在片尾與林家棟抓狂互毆：「我跟他打的時候不小心鼻骨打斷，他走路的時候一拐一拐的，就是因為他真的暈了！」池內博之拼命演出的精神獲得讚賞。
林家棟以電影《智齒》入圍第59屆金馬獎「最佳男主角」，無奈最終無法拿下影帝寶座，對此林家棟苦笑說：「我真的很希望有機會，有電影能夠在台灣上映和提名金馬獎，因為我很希望能夠在不同地方，讓不同的觀眾認識我！」同時林家棟也向大家保證，只要有機會就會台灣拍電影。