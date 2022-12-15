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坦言落後許多　吳怡農嘆：國民黨把我當稻草人打

▲吳怡農坦言落後，並感嘆國民黨把他當稻草人打。（圖／翻攝自吳怡農臉書）
▲吳怡農坦言落後，並感嘆國民黨把他當稻草人打。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

記者黃宣尹／台北報導

台北市中山、北松山立委補選將於1月8日投票，民進黨參選人吳怡農參選以來爭議連連。其今（15）日下午受訪時表示，這場選舉一開始就落後許多，對手已經選舉一1年多，自己一直再追，而國民黨持續抹黑造謠，把他當成稻草人、「全黨打一人」，希望選民透過選票表達，這樣的惡劣方式要適可而止。

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吳怡農參選以來提出松機遷移、役期延長等多項政見，對手、國民黨候選人王鴻薇認為，民進黨中央並未搭理這些政見，譏諷吳怡農是「一個人的江湖」；吳怡農下午受訪時對此表示，自己深深感受到國民黨「全黨打一人」，似乎把他當作稻草人，不過自己覺得選民應該最期待回到議題辯論，看看候選人有甚麼具體主張改善國家困境。

吳怡農進一步說，國民黨每幾天就開記者會抹黑、造謠，除了攻擊他個人，還攻擊他創辦的「壯闊台灣」，但這些抹黑造謠大可不必，如果對手持續用這種方式競爭，希望選民透過選票表達，這樣的惡劣方式要適可而止。 

談到黨中央是否給予資源等議題，吳怡農表示，從中央到市黨部，再到地方議員都密切保持聯繫，因為必須透過更多合作，才有機會在3個禮拜後爭取到最多選民支持。

吳怡農說，這場選舉一開始就落後許多，對手已經選舉一1年多，自己一直再趕、一直再追，感謝黨內同志支持，自己每隔幾天就會透過當面座談，跟選民直球對決。

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