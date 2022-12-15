巷仔內／寒冬降臨！烏克蘭戰爭持續　俄羅斯穩佔優勢？

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如果單純以氣候因素來看，俄軍的耐寒程度理應是很高的，何況12月之後還有1月，氣溫會更冷，對於深陷能源危機的歐洲和烏克蘭來說，都是不妙的消息；而從歷史的角度，以二戰時的德蘇戰爭（1941年6月22日-1945年5月9日）為例，納粹德國就曾因為錯估形勢、以為可以在當年度的冬天來臨前佔領莫斯科，結果前蘇聯境內的氣候、地理等，都不符合德軍的預期，至終迎來失敗的結局。若俄軍能趁冬天不利烏軍反攻以爭取時間，在春季臨近時，就有機會開始將新訓練、新裝備的部隊輪換到前線。
不過，正如寒冬不是前蘇聯在德蘇戰爭中，反敗為勝的唯一甚至主要原因，俄羅斯將冬天武器化的手法，未必就能直接左右俄烏戰爭的結局。二戰時德軍純熟的閃電戰術及經驗優勢，讓前蘇聯即使有「冬將軍」的加持，還是吃足了苦頭，前蘇聯之所以能贏得勝利，還要靠軍火工業生產力的恢復與發展、以美國為首的同盟國物資援助、軍民的誓死抵抗、德軍犯了其他戰略錯誤，加上前蘇聯幅員廣闊迅速占領不易等多種因素。
此外，當時的蘇聯，亦曾有不少軍民，在供暖系統也在德軍炸毀的情況下仍堅守城池，同理，挨凍不一定就會使烏克蘭投降，加上這次的戰場是在烏克蘭，而不是烏軍到俄羅斯（如二戰時德軍打到蘇聯那樣），所以認為寒冬降臨就能為俄羅斯製造關鍵致勝因素的想法並不完全正確。何況相較於二戰時期，現在的歐美和烏克蘭，對於氣候等因素考量，應該不至於那麼無知了，歐洲也都有在積極尋找替代能源，並設法幫烏克蘭度過難關，只是烏克蘭可能會再受一點折磨，歐洲也是。
接下來幾個月的攻防行動，將因天氣的變化而趨於複雜，烏克蘭必須謹慎評估、權衡局勢，設法在冬天維持得來不易的戰鬥成果，看是要養精蓄銳、準備在春天與俄軍殊死一戰，還是藉由不對稱的攻擊活動，破壞俄羅斯在未來進行攻勢的能力。雖然烏軍面臨的挑戰越來越多，泥濘、雪地、地面機動性、隱蔽和偵察都變得越發困難，但烏克蘭自己明白這點，所以向國際請求的支援，也擴及發電機等能源設備。
至於歐盟，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）13日基於歐盟公民保護機制，宣布了3項重要措施，包含將提供新一批發電機給烏克蘭（開戰後已馳援了約800台）；在波蘭建立rescEU健康和能源中心，方便任何第3國有意願者捐助，並為數十間烏克蘭醫院提供不間斷電力；以及大批節能燈泡的捐贈。此外，馮德萊恩還宣布，將調度約3000萬歐元的資金，為烏克蘭採購3000萬個節能燈泡，雖然還不足烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）要求的5000萬顆，但已足夠展現歐盟援烏的決心與誠意。
自2月24日以來，歐盟執委會已撥款5.23億歐元，用於與俄烏戰爭有關的人道援助（烏克蘭4.85 億歐元、摩爾多瓦3800萬歐元）。與此同時，歐盟會員國也達成初步協議，為烏克蘭從歐盟獲得價值190億歐元的援助鋪路；全球70個國家和機構，13日在法國巴黎齊聚一堂，承諾援助烏克蘭10億歐元，幫助烏克蘭度過這個冬天。英國、美國、加拿大等，也已向烏克蘭運送數十萬件的禦寒衣物。
當然，未來幾個月對各方來說都不容易，尤其是烏克蘭和歐洲，有些人可能會挨餓受凍，更糟的是轟炸與停電威脅，還要面對克里姆林宮的宣傳攻勢，喊話要烏克蘭放棄徒勞的掙扎、不要再連累歐洲人民遭受經濟上的痛苦，進而引發歐洲內部的分歧；不過，如果蒲亭對烏克蘭的入侵沒有以失敗告終，那對歐洲乃至全球造成的後果，將比目前的能源短缺和經濟困境更加嚴重。所有被捲入其中的人，都要問自己1個問題，為了維護自由、尊嚴和民主等核心價值觀，願意付出什麼代價？如果向俄國投降，只為了換取暫停侵略，未來恐怕就很難阻止俄國再度對前蘇聯其他國家，進行類似的侵略行為，還會讓幾代人努力的民主成果處於危險之中，為了不讓俄國一再有可乘之機，保持團結似乎是唯一的辦法。