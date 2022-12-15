特企／「高麗園」慶耶誕活動　韓式摩登征服跨世代味蕾

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「高麗園」命名源於董事長母親當時於西門町開業時所創想，董事長也接續傳承了母親經營之初的理念「美味源於分享，好吃在於傳承」，不讓道地的韓料美食走入歷史，品牌主打銅盤烤肉吃到飽，除了提供牛、雞、豬、羊等肉品，另外附有超過25道的韓國人氣料理、小菜、飲料、冰淇淋與自助吧通通無限盡情享用，對於食材挑選講究外，肉品更特別加入水果醃漬帶出果味香甜，同時以麻油香氣作調和，讓你吃肉口感香甜回甘而不膩。
「高麗園銅盤烤肉」始於傳承的美味，道地多元韓料一站式饗宴為了呈現出如同在韓國吃肉般感受，更選用最具韓國特色的銅盤，呈現一絲不苟如同在韓國大口吃肉般的環境與氛圍，再配合多元豐富且最具特色的韓式小吃，如：辣炒年糕、海鮮煎餅、石鍋拌飯、炸醬麵等一站式全韓料最佳味蕾體驗，同時聞到肉香時最怕等待，為了不讓肚子受委屈，高麗園特別導入「數位化點餐服務」，讓你掌握大口吃肉的主控權，不讓肚子有委屈的機會，盡情享受隨點隨吃、隨點隨到，不再空等委屈口腹之慾。
傳統與流行新交融摩登韓式新風格 耶誕變裝過佳節免費烤肉吃到飽
在裝潢上高麗園也下足苦心，整體風格從門口到餐廳牆壁、桌椅擺設無一不在細節設計出如同在韓國大口吃肉般的氛圍，在傳統與流行中各保留彼此元素，從餐廳入口巧思以韓式風格的絢麗霓虹燈作點綴，到餐廳座位選用之鐵椅與鐵桶為桌的獨特風格，讓人彷彿置身韓國用餐。
在每個細節無微不至外，聖誕節期間更想提供顧客沈浸於佳節的用餐氛圍，高麗園特別推出「耶誕變裝盡享免費吃肉吃到飽」節日限定活動，凡於12月24日至12月25日活動期間身著全裝耶誕老人服（聖誕帽、聖誕老人鬍、衣服、褲子）於高麗園全台各分店用餐（citylink南港市場、三創市場、大江市場、台南中山市場、台南三井市場，活動不適用於新月市場），即享當日用餐免費招待（除另外加點項目），讓愛吃肉的你，也能在耶誕大口吃飯與家人好友歡度佳節。