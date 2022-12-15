台北101煙火首度玩光束雷射 5大贊助商籌5000萬舉辦
台北101今（15）日公布跨年煙火30秒動畫，今年以「關懷世界 閃耀夢想」為主題，找來三金（金曲、金鐘及金馬獎）幕後王牌齊聚，並首度加入光束燈與雷射，且強調今年四面360度都看得到多媒體效果。至於今年贊助商，台北101透露包括觀光局、證交所、中華電信、中國信託與台灣奧迪，贊助5000萬經費，再加上101自籌的，總經費5000多萬與去年差不多。
記者許家禎／台北報導
台北101跨年煙火30秒動畫今日首度曝光，最特別的是這次跨年大秀的總導演團隊，包括動畫、音樂、燈光在內，有多位三金（金曲、金鐘及金馬獎）幕後王牌齊聚。除與去年相同的1萬6000多發煙火外，今年首度結合光束燈與雷射，總導演賴雨農表示，「不會一直是煙火，中間還會穿插光束燈與雷射，搭配音樂與全新T-Pad燈網，希望讓300秒的煙火秀更加多元。」
此外，不同於以往可能只有北面的煙火搭配燈網最完整，今年在大樓其他三面新增高光雷射，實現四面360度都能全展演，讓民眾在各個角度也能享受歡樂氣氛。且每年煙火使用最新科技，今年特別引進西班牙Iugal 產品，其特點就是無屑少菸，希望讓煙火有最佳的展演效果。
台北101董事長張學舜表示，今年迎來跨境旅遊，台北101近來已經感受到國際旅人的復甦，這次煙火大秀預計當天將吸引超過百萬人潮到信義區周邊，希望今年的主題能讓台灣向世界發聲，表達後疫情時代，台灣對糧食問題的關心，持續關注永續與暖化。
至於今年贊助商部分，台北101總經理朱麗文透露，包括觀光局、證交所、中華電信、中國信託與台灣奧迪，贊助5000萬經費，再加上101自籌的，總經費5000多萬與去年差不多。台北101營運長劉家豪也說，其實這次台北101煙火施放受到全球矚目，已經有不少國際單位詢問今年會不會如期施放，相信這次台北101第19次的煙火秀將帶給大家不同的體驗。