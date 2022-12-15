貨幣政策轉向會比打房解禁早？央行總裁：可以這樣理解
中央銀行今（15）日再調升政策利率半碼，不過，央行總裁楊金龍日前在立法院表示，希望房市能夠軟著陸，明年是關鍵時刻，上半年就會看到軟著陸，今日在理監事會後記者會上，他進一步解釋，房地產若硬著陸，政府要再救會很困難，還是希望房地產慢慢往下調整比較好，「央行選擇性信用管制措施會實施比較久的時間」，畢竟這不像通膨下來，貨幣政策就可轉向。至於這是否意味我國貨幣政策轉向時間會比選擇性信用管制早？他說，「以目前來看應該是可以理解的」，因為通膨及經濟成長都已下來了。
記者顏真真／台北報導
楊金龍表示，一般經濟軟著陸指的是物價不是太高、經濟成長比較趨緩，失業率也不是高的情況下，但房地產則沒明確定義，他希望房地產慢慢調整，逐步往下調整是比較好，如果硬著陸打趴後，政府再救會很困難 。
他就以中國房市情況為例，當初中國祭出「三條紅線」把房市打趴下去，現在要用很多措施去救它，相當辛苦，因此，房地產軟著陸是比較好，不過，央行也很強調金融穩定，房價與金融穩定是有關係的，但房價高不見得就會對金融穩定造成很大影響，這要慢慢觀察。
楊金龍進一步指出，房價上漲有很多因素，包括缺工缺料、營建成本高等，只是漲上去後，總不會一直漲上去，希望能夠慢慢下來，他也希望明年就可看到房地產慢慢下來，不過，「央行選擇性信用管制措施會實施比較久的時間」。
他說，央行推出的選擇性信用管制措施不是以房價為主要考量，而是要密切關注其對金融穩定的影響，不是像看到通膨下降，貨幣政策就可以轉向。至於這是否代表台灣貨幣政策轉向時間會比選擇性信用早？楊金龍回應「以目前來看應該是可以這樣理解，因為明年通膨及經濟成長都下來了。不過，楊金龍也強調，央行已推出4波的信用管制，還是會持續對於房地產問題與發展密切注意，滾動式檢討相關政策。