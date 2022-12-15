阻斷國營事業招考舞弊　台糖聯手廉政署加強考場戒備

台糖公司今（15）日指出，新進工員甄試將於本周六（17日）舉行初試，預計招募95名優秀人才，甄試類別涵蓋業務類、地政類、儲備加油站長、化工類、一般農業類等13種，總報考人數超過1500人，競爭激烈，為避免舞弊情事發生，台糖今年再度聯手廉政署、電信警察，加強考場戒備，阻斷任何形式的舞弊。
記者鄭妤安／台北報導
台糖將於本周六舉行新進工員甄試初試，甄試類別涵蓋業務類、地政類、儲備加油站長、化工類、一般農業類等13種，預計招募95名優秀人才。自去（2021）年10月初起，高雄地檢署及廉政署陸續查獲不法集團以電子舞弊形式，協助上百名考生通過國營事業甄試，並藉機獲利上億元。
因此為端正考風，杜絕舞弊，台糖循例成立專案機密維護工作小組，並於今日拜會廉政署南部地區調查組，除了吸取經驗了解舞弊集團犯案手法外，也將協請南調組於考試當日不定期巡場，以行動嚇阻不法，避免類似憾事再度發生。
台糖表示，有別於傳統變造考生身分證件，並由槍手代考的手法，近年來以藍芽、隱形耳機及訊號接受器等電子舞弊形式越趨氾濫，對此，台糖除了透過經濟部，商請國家通訊傳播委員會（NCC）及電信警察派員，於考場協助異常電波監測外，並將由廉政署、監考人員不定時巡堂及透過政風人員監場以掌握考生動態，阻斷舞弊機會。
台糖強調，若發現考生有舞弊、冒名頂替等重大違規情事者，即便是已錄取的進用者，仍將立即終止勞動契約，並自發現之日起5年內不得報考同一甄試，因此呼籲考生勿以身試法，以維護自身權益及考試公平性。