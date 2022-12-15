囂張！穿「逍遙法外」帽T盜領8旬嬤存款 19歲車手下場曝
新北市一名邱姓詐騙集團成員（19歲），今年10月間，夥同許姓、邱姓男子假扮公務員，將8旬林姓老婦的45萬元棺材本、30萬元金飾全部騙光，事後邱男還囂張的穿著印有「逍遙法外」的白色帽T，前往ATM提領現金，警方獲報後，立刻循線展開追查，並陸續逮捕3嫌到案，訊後依詐欺罪嫌移送， 3人也被新北地院裁定羈押禁見。
編輯中心/綜合報導
據了解，邱姓犯嫌今年10月21日冒充板橋戶政事務所及警察，打電話給住在新莊的林姓老婦（80歲），佯稱其資料遭他人盜用，需交付金飾、金融卡以證清白，林婦信以為真，便將郵局提款卡、金飾雙手奉上，直到戶頭裡被提領一空後，才驚覺受騙。
邱男等人輕鬆賺得數十萬元仍不滿足，10月25日用同樣手法，要求林婦再交付45萬元給「檢察官監管」，警方得知後將計就計，在面交地點設下埋伏，順利將許姓車手（21歲）逮捕；經警方追查，先於11月28日在桃園市中壢區龍江路，逮捕另名盧姓車手，後又於本月8日在桃園市大溪區三元二街，抓到身穿「逍遙法外」帽T的邱姓車手。
3人落網被依詐欺罪嫌移送法辦，經檢方複訊後，聲請羈押禁見獲准，對此新莊警方提醒，近來詐騙手法層出不窮，民眾應時刻提高警覺，倘有疑慮，請立即撥打「165」或「110」，切勿交付財物，避免落入詐騙陷阱。（編輯：陳苾暐）