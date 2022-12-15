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甄子丹自導自演！丐幫幫主喬峰施展「降龍十八掌」

▲甄子丹親自擔任監製、導演、演員，新作《天龍八部之喬峰傳》2023年賀歲檔上映。（圖／翻攝自華映娛樂YouTube）
▲甄子丹親自擔任監製、導演、演員，新作《天龍八部之喬峰傳》2023年賀歲檔上映。（圖／翻攝自華映娛樂YouTube）

記者黃雅琪/綜合報導

武俠巨作《天龍八部之喬峰傳》由無限自在文化傳媒出品、東方影業發行，甄子丹監製、導演及主演，14日發佈前導預告片，預告中故事由飾演丐幫幫主「喬峰」的甄子丹被罷免後開始，他遭到各方幫派追殺，並施展「降龍十八掌」以一敵百，甄子丹的全新喬峰造型曝光，粗獷又不氣度，更展現出喬峰天下第一的好身手，動作場面讓觀眾高度期待。

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▲甄子丹自導、自演新作《天龍八部之喬峰傳》。（圖／華映娛樂提供）
▲甄子丹自導、自演新作《天龍八部之喬峰傳》。（圖／華映娛樂提供）
金庸的《天龍八部》是家傳戶曉的作品，過去多次被改編成電視劇及電影作品，人物故事已為人所熟知。今次甄子丹再次將《天龍八部》喬峰部份的故事改編搬上大銀幕，並親自擔任監製、導演、演員，並且獲得多方力挺合作，整個班底不計酬勞，在有限的資金及製作時間內，創造出一個全新、前所未見的動作世界，期許「喬峰」這個角色能為武俠電影翻開新章節。

被問到為何突然會想拍攝武俠電影？甄子丹表示：「拍了多年動作武打電影，近年好希望能拍出一個不一樣的古裝武俠世界，這次雖然是改編金庸的《天龍八部》，但又不完全是大家之前見過的《天龍八部》，我們這次希望加入新的想法及拍法。」

▲《天龍八部之喬峰傳》甄子丹工作照。（圖／華映娛樂提供）
▲《天龍八部之喬峰傳》甄子丹工作照。（圖／華映娛樂提供）
甄子丹坦言：「這部電影其實是在經費不多、非常有限的時間和資源下拍攝，整個製作都在惡劣不定的天氣中長時間工作，但我慶幸仍然得到全組幕前幕後團隊手足的信任來支持我，大家都是不計酬勞，每天工作20小時去完成這個項目，為的就是希望拍出一套不一樣的『喬峰』，將一個新的武俠片想法帶給觀眾，我實在十萬分地感激大家。」

《天龍八部之喬峰傳》找來金獎班底打造最強團隊，其中主演方面邀得本屆以《智齒》獲得香港電影金像獎最佳女主角劉雅瑟、金馬影后惠英紅參與演出。而幕後陣容動作方面，有金像獎最佳動作指導谷垣健治、金馬及金像獎最佳動作指導嚴華，其他製作單位同樣來頭不小，包括金像獎最佳造型設計劉世運、金像獎最佳剪接李嘉榮、金像獎提名最佳攝影指導陳志英等等。

《天龍八部之喬峰傳》講述北宋年間，丐幫幫主喬峰（甄子丹飾）英雄俠義，受武林擁戴，卻突遭指認爲外來入侵的契丹人而眾叛親離。追尋身世之謎，尋找仇人途中，喬峰與慕容家婢女阿朱（陳鈺琪飾）相識相知，情愫互生。兩人歷經聚賢莊、雁門關、鏡湖風波，直至阿朱因馬夫人（王君馨飾）設計而被喬峰誤殺，喬峰終查出一切皆是慕容復（吳樾飾）爲復辟燕國的陰謀，喬峰憤而找上慕容復誓言報仇雪恨。


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