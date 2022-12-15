甄子丹自導自演！丐幫幫主喬峰施展「降龍十八掌」

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被問到為何突然會想拍攝武俠電影？甄子丹表示：「拍了多年動作武打電影，近年好希望能拍出一個不一樣的古裝武俠世界，這次雖然是改編金庸的《天龍八部》，但又不完全是大家之前見過的《天龍八部》，我們這次希望加入新的想法及拍法。」
甄子丹坦言：「這部電影其實是在經費不多、非常有限的時間和資源下拍攝，整個製作都在惡劣不定的天氣中長時間工作，但我慶幸仍然得到全組幕前幕後團隊手足的信任來支持我，大家都是不計酬勞，每天工作20小時去完成這個項目，為的就是希望拍出一套不一樣的『喬峰』，將一個新的武俠片想法帶給觀眾，我實在十萬分地感激大家。」
《天龍八部之喬峰傳》找來金獎班底打造最強團隊，其中主演方面邀得本屆以《智齒》獲得香港電影金像獎最佳女主角劉雅瑟、金馬影后惠英紅參與演出。而幕後陣容動作方面，有金像獎最佳動作指導谷垣健治、金馬及金像獎最佳動作指導嚴華，其他製作單位同樣來頭不小，包括金像獎最佳造型設計劉世運、金像獎最佳剪接李嘉榮、金像獎提名最佳攝影指導陳志英等等。
《天龍八部之喬峰傳》講述北宋年間，丐幫幫主喬峰（甄子丹飾）英雄俠義，受武林擁戴，卻突遭指認爲外來入侵的契丹人而眾叛親離。追尋身世之謎，尋找仇人途中，喬峰與慕容家婢女阿朱（陳鈺琪飾）相識相知，情愫互生。兩人歷經聚賢莊、雁門關、鏡湖風波，直至阿朱因馬夫人（王君馨飾）設計而被喬峰誤殺，喬峰終查出一切皆是慕容復（吳樾飾）爲復辟燕國的陰謀，喬峰憤而找上慕容復誓言報仇雪恨。