檢調赴立院搜索高虹安辦公室 游錫堃：我批准依法辦理
民眾黨立委高虹安涉嫌立委助理費一案，檢察官今（15）日在立法院長游錫堃同意下，率隊前往搜索高虹安國會辦公室並帶走主任約談，對此游錫堃受訪說，行政、立法與司法三權分立，一切依法而治，日前有看到公文簽呈，認為這個就是依法，批准依法辦理。媒體追問若聲押立院是否同意，游錫堃表示，現在人在偵查過程中，還沒有發生的事情，不方便講太多。
記者陳威叡／台北報導
立法院同意檢調至高虹安辦公室搜索並帶走主任進行約談，游錫堃指出，詳細情況秘書長比較了解，強調行政、立法與司法三權分立制衡，台灣是法治國家，一切依法而治，立法院依法配合。
游錫堃表示，對於來函通知的時間點沒有記這麼清楚，大概是這兩天秘書長有報告這件事情，也有給他公文簽呈，強調這個就是依法，「我批准依法辦理。」
媒體追問若高虹安被聲押，立法院是否同意，游錫堃指出，其他都還沒有發生的事情，不方便講太多，現在正在偵查過程中，尊重司法偵查行為，一切都是依法辦理。
民進黨立院黨團總召柯建銘則說，整件事當然就是尊重檢調偵查程序、尊重司法，沒有什麼好談的。媒體提及若高虹安被羈押，柯建銘表示，有沒有羈押是一回事，有羈押就照程序處理，過去也有這案例，對於案情不做任何判斷。