「十鼓擊樂團」赴越南訪演　慶台越互設代表處三十年

外交部為持續推動對新南向國家文化交流，並配合台灣與越南互設代表處30周年慶祝活動，特別於本(111)年11月17日至24日選派具國內外豐富表演經驗的十鼓擊樂團，以「台灣印記」(Impression of Taiwan)劇碼，赴越南河內及胡志明市兩地巡演。訪演活動圓滿成功，除吸引衆多越南民眾觀賞外，當地媒體也大幅報導超過30篇，迴響十分熱烈。
記者賴正琳／綜合報導
在駐越南代表處及駐胡志明市辦事處的安排下，十鼓擊樂團於11月19日至20日周末在河內市中心還劍湖假日徒步區進行兩場戶外表演，我國交通部觀光局也在現場舉辦「2022年台灣文化暨觀光宣傳活動」園遊會，吸引近萬名民眾共襄盛舉。11月23日續前往胡志明市最大表演場地和平歌劇院演出，並與隸屬胡志明市文化體育廳的蓮花民族歌舞樂劇院同台演出，現場2,000個座位座無虛席，觀眾叫好不斷。
駐越南代表處石代表瑞琦在活動記者會中表示，台越雙邊交流互動密切友好，台灣是越南的第4大外資來源及第5大貿易夥伴，疫情前是越南第4大觀光客來源國，希望此次活動能為台越民眾增進友誼，進而帶動雙方觀光及文化交流。
外交部歷年來安排優質藝文團體赴海外巡演，本次選派的十鼓擊樂團曾獲得我國金曲獎提名及入圍美國葛萊美獎之殊榮。此次透過富有原住民及台灣本土文化元素的10段不同主題表演，傳遞台灣廟宇及鄉民原野等多樣人文自然風貌，令越南觀眾印象深刻，有助宣揚台灣多元表演藝術及文化軟實力。