科大新生遭學長找碴！持美工刀反擊釀1傷 校方懲處曝光
南投縣一所科技大學，今年10月間，2名學生在課堂上發生衝突，雖然老師在第一時間阻止，但下課後其中一方仍持續挑釁，沒想到被找麻煩的學生竟突然掏出美工刀，劃傷一名對他施暴的男同學臉部，事後雙方當事人家屬已達成和解，校方也分別予以2人不同程度的懲處。
編輯中心/綜合報導
據了解，10月6日2名學生先是在課堂中爆發口角，當下老師立刻出面拉開雙方，才沒有造成進一步失控，但下課後，一名身穿白上衣的同學卻找來學長助陣，試圖強行將被找麻煩的學生帶離教室。
隨著圍觀人群不斷起鬨大喊「輸贏啦」、「乎死啦」等語，被攻擊的藍衣學生疑似因此落淚，正當另名身材魁武的男子要將他拖出教室時，藍衣學生為求自保，遂拿出美工刀反擊，劃傷抓他的男同學臉部，頓時鮮血直流，一干人等也被這一幕嚇得四散而逃。
校方調查指出，傷人的學生就讀五專部一年級，本學期獨自從北部來念書，但其父親剛過世，情緒較不穩定，事發當天在走廊上意外與一名二年級學長發生碰撞，但他並未停下致意隨即離開，因此引發學長不滿，進而撂人爆發衝突，所幸傷者送醫後無大礙。
校方接著說到，雙方家長已私下達成和解，但為求慎重，仍依規定召開校安和獎懲會議，最後認定2人皆有犯錯，故各予適當懲處，另外，傷人新生家長不願再追究霸凌情況，因此校方霸凌小組也在歷經數次開會後，決定撤回本件申訴案。（編輯：陳苾暐）