《間諜家家酒》真人舞臺劇照公開！台粉絲驚喊：形象崩壞
日本超人氣動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》在全球掀起一波熱潮，日前也宣布將推出真人版舞台劇，預計從2023年3月8日開始公演。目前主要角色的演員陣容已經完全公開，人氣超高的「安妮亞」將由4位小女孩輪流出演，雖然演員私下選角、排練過程超級萌，不過從動畫入坑的粉絲似乎無法接受角色真人話，紛紛直呼「完全崩壞系列」、「如何破壞一個好作品，真人版」，但也有粉絲出面力挺「2.5次元舞台劇≠真人版」、「舞台劇的話是可以期待的！畢竟跟真人化電影是不同」。
記者鍾怡婷/綜合報導
綜合外媒報導，人氣動漫《間諜家家酒》播出後，收穫許多粉絲的喜愛，並確定將推出真人版舞台劇，「洛伊德·佛傑」演員選角為森崎ウィン／鈴木拡樹；「約兒·佛傑」唯月ふうか／佐々木美玲；「安妮亞·佛傑」池村碧彩／井澤美遥／福地美晴／増田梨沙；「尤利·布萊爾」岡宮来夢／瀧澤翼；「費歐娜·佛洛斯特」山口乃々華；「弗朗基·富蘭克林」木内健人；「亨利·韓德森」鈴木壮麻；以及最受歡迎的安妮亞由，池村碧彩／井澤美遙／福地美晴／増田梨沙輪流上陣，並公開選角以及排練的幕後花絮。
不過動漫角色真人話後卻也讓許多粉絲無法接受，紛紛表示「舞台劇只看過假面騎士，我怕二次元的變真人會傷害我心中的形象」「牽涉到真人都會尷尬到不得了」、「真的是不要鬧耶」、「如何破壞一個好作品？真人版」、「又慘遭真人化了」、「有些美好就留在二次元就好」、「現在，什麼動漫都要舞台劇、真人版？」。但也有粉絲出面力挺，「舞台劇跟電影真人化是不一樣的，搞清楚再噴好嘛」、「好了啦 舞台劇就不是真人電影，吵啥」、「那些說不要鬧的真的看過舞台劇嗎」、「羨慕日本人有舞台劇能看」。