專訪／不畫了！張淑芬疫後停筆　「要多花時間陪張忠謀」

展望2023撥雲見日　產業基本面改善、拉回可布局

▲法人指出，展望2023年，是撥雲見日的一年，隨著產業基本面逐步獲得改善，加上通膨降溫，FED升息放緩，有利市場多頭氛圍。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
▲法人指出，展望2023年，是撥雲見日的一年，隨著產業基本面逐步獲得改善，加上通膨降溫，FED升息放緩，有利市場多頭氛圍。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

記者許家禎／台北報導

2022年全球股市大洗三溫暖，有法人舉辦實體產業投資論壇，聚焦「全球半導體趨勢」、「美中經濟與地緣政治風險」及「新能源車產業」等三大主軸。法人表示，指數彈升到壓力區的位置，短線上可能震盪，但展望2023年，是撥雲見日的一年，隨著產業基本面逐步獲得改善，加上通膨降溫，FED升息放緩，有利市場多頭氛圍，若是指數出現拉回整理，都可以注意分批逢低布局，看好產業包括伺服器產業、AI、新能源車族群等。

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在疫情趨緩後，永豐金證券日前舉辦2022年第4季產業投資論壇，規劃多達11場專題演講，19家國內出色上市櫃公司參與報告分享，吸引達400位機構投資人與會，在會中一起探討明年投資方向與產業趨勢。

聚芯資本合夥人陳慧明以「全球半導體趨勢」發表演講表示，2023年全球半導體市場預料仍有雙位數衰退，主要還是受到先前過度資本支出造成存貨問題，這些需要時間去化。美中科技戰的蝴蝶效應對全球半導體產業正進行重分配。中國因積極發展新能源車，在車用IC與第三代半導體將有明顯需求，而美國在拉攏半導體廠商在美投資，加上資本市場作用力下，美國科技將更為強大。

另外永豐投顧以「永續投資、投資淨零」發表專題演講，說明2022年雖因能源價格高漲使得歐盟在邁向淨零的路上受到不小的衝擊，但在11月時，ISSB（國際永續準則委員會）確認，未來將要求企業提供氣候情境分析資訊，永續金融生態的建置並未中斷，展望2023年，企業將被要求更完善的永續策略規劃。

永豐金證券表示，2022年主軸圍繞在戰爭、通膨與升息，2022年是艱困的一年，近期因CPI數據開始回落，市場預期FED升息將趨緩，全球股市出現一波大幅反彈，也暫時化解空頭走勢，然而彈升至此，預料指數將進入區間震盪的行情。

展望2023年，是撥雲見日的一年，總經面三大曙光，通膨降溫、經濟落底、停止升息。產業面部分，雖然科技業短期仍受去化庫存之苦，但在廠商持續降低庫存與減少資本支出，整體供給需求可望在明年中逐漸恢復，因此對於明年看法仍不悲觀，指數拉回建議逢低布局，看好產業包括伺服器產業、AI、新能源車族群等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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