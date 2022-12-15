展望2023撥雲見日　產業基本面改善、拉回可布局

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聚芯資本合夥人陳慧明以「全球半導體趨勢」發表演講表示，2023年全球半導體市場預料仍有雙位數衰退，主要還是受到先前過度資本支出造成存貨問題，這些需要時間去化。美中科技戰的蝴蝶效應對全球半導體產業正進行重分配。中國因積極發展新能源車，在車用IC與第三代半導體將有明顯需求，而美國在拉攏半導體廠商在美投資，加上資本市場作用力下，美國科技將更為強大。
另外永豐投顧以「永續投資、投資淨零」發表專題演講，說明2022年雖因能源價格高漲使得歐盟在邁向淨零的路上受到不小的衝擊，但在11月時，ISSB（國際永續準則委員會）確認，未來將要求企業提供氣候情境分析資訊，永續金融生態的建置並未中斷，展望2023年，企業將被要求更完善的永續策略規劃。
永豐金證券表示，2022年主軸圍繞在戰爭、通膨與升息，2022年是艱困的一年，近期因CPI數據開始回落，市場預期FED升息將趨緩，全球股市出現一波大幅反彈，也暫時化解空頭走勢，然而彈升至此，預料指數將進入區間震盪的行情。
展望2023年，是撥雲見日的一年，總經面三大曙光，通膨降溫、經濟落底、停止升息。產業面部分，雖然科技業短期仍受去化庫存之苦，但在廠商持續降低庫存與減少資本支出，整體供給需求可望在明年中逐漸恢復，因此對於明年看法仍不悲觀，指數拉回建議逢低布局，看好產業包括伺服器產業、AI、新能源車族群等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。