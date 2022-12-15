謝盈萱參戰總統大《選》　最正幕僚不輸「學姊」黃瀞瑩

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飾演公正黨資深幕僚、文宣部主任的黃健瑋，劇中在總統大選期間和謝盈萱並肩作戰，一同率領文宣部成員操盤選戰，也是領導文宣部前進的動力。黃健瑋透露，當時為專心投入拍攝，婉拒其他戲劇的邀約，「我覺得自己被『陳家競』這個角色佔據了，當下完全沒辦法同時接其他的戲，就連前置準備會卡到《人選》拍攝的也都推了。」
黃健瑋提到，開拍前曾與真正的幕僚交流，發現他們既像經紀人，也像製作人或監製，必需處理很多人際關係，有如一門「雜學」，當中聊到幕僚的工作日常，一路從正式到非正式的行程，往往只睡3、4小時就起床，這樣日復一日的生活讓他很有共感，「因為拍片的時候也很不容易見到家人，常常工作跟家庭間的關係很難拿捏」。
全劇中不輸政壇正妹「學姊」黃瀞瑩的最美文宣部組員，由和導演林君陽繼《愛情白皮書》後二度合作的王淨飾演，王淨坦言，除了有很多專業台詞，又跟不少厲害的演員前輩們合作，直呼「壓力真的爆大」，這個角色很特別，「她不是典型溫良恭儉讓的女孩，最後我完全讓她進入我的身體裡，開始同情她、體會她的難過、為她哭泣、為她生氣、為她開心，一路下來我們是很好的戰友！」
預告裡出現在北門廣場盛大造勢的場面，謝盈萱以發言人之姿，在台上熱血帶動氣氛，高呼「公正黨當選」、「未來一定贏」的口號，黃健瑋在黨部辦公室一臉無奈地用頭撞牆，並被飾演公正黨副秘書長的卜學亮要求處理一則鳥新聞，悠悠一句「星星之火，可以燎原」，帶出選戰期間，幕僚們因應各方心機與攻防只是生活日常。