大S經紀人嗆非大陸籍！張蘭終於認了是外國人：犧牲小我

謝盈萱參戰總統大《選》　最正幕僚不輸「學姊」黃瀞瑩

▲謝盈萱在《人選之人》飾演黨部發言人，在選戰期間擔任候選人幕僚。（圖／大慕影藝、公視提供）
▲謝盈萱在《人選之人》飾演黨部發言人，在選戰期間擔任候選人幕僚。（圖／大慕影藝、公視提供）

記者羅凌筠/綜合報導

《我們與惡的距離》、《做工的人》製作班底大慕影藝，在2023年推出幕僚職人劇《人選之人—造浪者》，預告片今（15）日曝光，金鐘視后謝盈萱詮釋富有理想的政二代，她提到，由於政二代的生活脈絡跟家族息息相關，「我需要花時間去理解後，再去形塑這個角色，這部分對我而言是比較困難，但同時也很有趣的挑戰。」

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劇中她在議員連任失利後被父親安排到公正黨文宣部副主任兼黨部發言人，開拍前謝盈萱曾透過劇組安排和有實戰經驗的幕僚交流，發現幕僚工作比她想像的更複雜，「之前在投射上的想像比較貼近經紀人，但後來發現不只是塑造這個角色，還需要加上創造，而且除了聽幕僚分享怎麼去成就候選人，還了解到他們私下的生活和面相，這對我來說是滿有趣的」

▲黃健瑋在《人選之人》飾演公正黨資深幕僚，也是領導文宣部前進的動力。（圖／大慕影藝、公視提供）
▲黃健瑋在《人選之人》飾演公正黨資深幕僚，也是領導文宣部前進的動力。（圖／大慕影藝、公視提供）
飾演公正黨資深幕僚、文宣部主任的黃健瑋，劇中在總統大選期間和謝盈萱並肩作戰，一同率領文宣部成員操盤選戰，也是領導文宣部前進的動力。黃健瑋透露，當時為專心投入拍攝，婉拒其他戲劇的邀約，「我覺得自己被『陳家競』這個角色佔據了，當下完全沒辦法同時接其他的戲，就連前置準備會卡到《人選》拍攝的也都推了。」

黃健瑋提到，開拍前曾與真正的幕僚交流，發現他們既像經紀人，也像製作人或監製，必需處理很多人際關係，有如一門「雜學」，當中聊到幕僚的工作日常，一路從正式到非正式的行程，往往只睡3、4小時就起床，這樣日復一日的生活讓他很有共感，「因為拍片的時候也很不容易見到家人，常常工作跟家庭間的關係很難拿捏」。

▲謝盈萱（左）首度搭檔王淨在《人選之人》拚選戰，有不少職場交手戲。（圖／大慕影藝、公視提供）
▲謝盈萱（左）首度搭檔王淨在《人選之人》拚選戰，有不少職場交手戲。（圖／大慕影藝、公視提供）
全劇中不輸政壇正妹「學姊」黃瀞瑩的最美文宣部組員，由和導演林君陽繼《愛情白皮書》後二度合作的王淨飾演，王淨坦言，除了有很多專業台詞，又跟不少厲害的演員前輩們合作，直呼「壓力真的爆大」，這個角色很特別，「她不是典型溫良恭儉讓的女孩，最後我完全讓她進入我的身體裡，開始同情她、體會她的難過、為她哭泣、為她生氣、為她開心，一路下來我們是很好的戰友！」

預告裡出現在北門廣場盛大造勢的場面，謝盈萱以發言人之姿，在台上熱血帶動氣氛，高呼「公正黨當選」、「未來一定贏」的口號，黃健瑋在黨部辦公室一臉無奈地用頭撞牆，並被飾演公正黨副秘書長的卜學亮要求處理一則鳥新聞，悠悠一句「星星之火，可以燎原」，帶出選戰期間，幕僚們因應各方心機與攻防只是生活日常。

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