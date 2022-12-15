《菸害防制法》明二次協商　民團提三大訴求

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台灣拒菸聯盟提到，薄荷醇是一種風味添加劑，具有薄荷清涼味與香氣，可減少吸菸時的刺激性與嗆辣感，更容易入口、大幅增加吸引力。國際研究指出：「薄荷醇可與吸菸者大腦中的尼古丁相互作用，以增強尼古丁的成癮作用。薄荷醇使人們更難戒菸」，呼籲禁止所有加味菸品，防止年輕人初嘗試、助吸菸者戒菸。
台灣拒菸聯盟指出，最新台、美研究發現，電子煙會導致青少年的尼古丁成癮加重，且併用雙重或多重菸品。國健署發表的「2021年青少年吸菸行為調查」，顯示電子煙已超越紙菸成為青少年最重要的菸品問題!根據調查，全台國中、高中職生吸菸率各為2.2%與7.2%，電子煙使用率則為3.4%與8.8%，若將國中、高中職生合併計算後，電子煙使用由107年2.7%上升至110年6.6%，3年內快速倍增。
台灣拒菸聯盟認為，青少年新型菸品防制，不是只禁止青少年使用而已。因為成人使用會吸引青少年，並導致社會暴露新型菸品，必須從製造、輸入、販售、供應、展示及廣告全面禁止新型菸品，以維持沒有菸品暴露的社會。
台灣拒菸聯盟強調，政院版菸害防制法修正草案，未將加熱菸的載具視為加熱菸一體，所以對於販賣載具給未成年人、網路販售載具、商店陳列展示載具，載具印製警示圖文通通沒有規範，等於是任由加熱菸載具隨便行銷，學生輕易就可以買得到。
台灣拒菸聯盟認為，政院版《菸害防制法》修正草案，未將加熱菸的載具視為加熱菸一體，所以對於販賣載具給未成年人、網路販售載具、商店陳列展示載具，載具印製警示圖文通通沒有規範，等於是任由加熱菸載具隨便行銷，學生輕易就可以買得到。
目前各大跨國菸草公司為因應政府政策，都把加熱菸的菸草柱及載具各自命名，台灣拒菸聯盟說明，現今台灣已出現加熱菸品牌「iQOS」、「lil」、「glo」、「Ploom」等的跑馬燈或招牌高掛。政府若執意要以政院版方式開放加熱菸，店家極可能以合法的加熱菸掩護非法的電子煙，「就與現在一樣，不管電子煙、加熱菸，都可以在同一家店購得，等同雙開！
台灣拒菸聯盟強調，政府草案規劃以健康風險評估來嚴管加熱菸，將落入菸商陷阱，1970年代菸商推出「淡菸」誤導部分菸品危害較小，直到1990年研究證實淡菸危害並未減少，不但會使吸菸者延誤戒菸時機及吸菸量可能更大，甚至讓不吸菸的年輕族群加入吸菸的行列。
台灣拒菸聯盟提醒，政府草案的「健康風險評估」就如同「淡菸」概念一般，把菸品的風險分等級，這樣會誤導國人以為通過健康風險評估的是危害較低的菸品，而且還是政府掛保證，有鼓勵民眾使用之嫌，違反WHO公約。