誓完成國民黨勝選拼圖！盧秀燕上勇媽戰車3度合體黃敏惠
延後舉行的嘉義市長選舉，即將於18日投票，台中市長盧秀燕今南下為國民黨市長黃敏惠助選，兩位施政滿意度各自拿下第一的「媽媽市長」，搭上「勇媽戰車」合體催票，這是盧秀燕第3度為黃敏惠站台，對於外界看好黃敏惠連任，盧秀燕說，很多危機或遺憾就在掉以輕心時發生，她們一定會堅持到最後一刻，努力完成國民黨九合一勝選的「最後拼圖」。
記者顏幸如／台中報導
國民黨在此次縣市長選舉推出10位女性候選人「十全十美」，除了2位從台北南下當刺客的高雄柯志恩、嘉縣王育敏，包括宜花東、中彰投雲等7縣市順利當選，嘉義市則延至18日（星期日）投票。雖然外界看好現任市長黃敏惠選情相對穩定，但國民黨最強母雞侯友宜、盧秀燕等人，仍接力到嘉義為她助選。
台中市長盧秀燕在10月29日、12月10日出席兩場黃敏惠大型造勢晚會，時隔不到一週，今（15）日下午又到嘉義合體車掃。盧秀燕說，很多人問她為什麼來這麼多次？她認為「絕對不能夠掉以輕心，很多危機或遺憾就在掉以輕心時出現，我們絕不允許它發生」，因此她要一而再、再而三親自向嘉義市民懇託，拜託一定要投給最好的市長候選人黃敏惠。
過去4年「媽媽市長」盧秀燕和「勇媽市長」黃敏惠，從重大建設到社會福利各項政策彼此借鏡、一路惺惺相惜。有好交情的兩人，日前一起出席媒體評比全國城市治理的頒獎典禮，台中市施政滿意度贏得六都第一、嘉義市更是全國第一。
黃敏惠也提到，這3個禮拜大家都很辛苦，自己意外得到「高規格的待遇」，藍營各縣市首長都來嘉義陪她掃街拜票。盧秀燕也說，國民黨對於嘉義市長選戰高度重視，大家會合力完成九合一選戰勝選的最後拼圖。