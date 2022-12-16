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煤油暖爐太夯煤油也缺貨！桶裝價錢變動大還不一定買得到

▲全台急凍周末還可能有寒流，急速降溫的天氣大票民眾直呼「煤油暖爐唯一首選」！產品夯到記者實際現場直擊發現，煤油原料也賣到差點斷貨。（圖／記者汪睿琦攝）
▲全台急凍周末還可能有寒流，急速降溫的天氣大票民眾直呼「煤油暖爐唯一首選」！產品夯到記者實際現場直擊發現，煤油原料也賣到差點斷貨。（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

全台週末急凍降溫，很多人就怕「暖氣也吹不暖了」，日前有網友在ptt發問，自己在外租屋該購買何種保暖電器CP值最高？大票網友大力推薦「煤油暖爐」。不過以煤油做為原料發熱的煤油暖爐現在好買嗎？戶外用品店家就表示，近期煤油暖爐熱銷賣到快斷貨，《NOWnews今日新聞》記者也實際走訪中油加油站觀察，煤油最大容量20公升價格來到1040元，散裝1公升則是44.1元，比98無鉛汽油貴了11.7元，但有錢也未必搶得到，不少加油站目前都缺貨中，有興趣購買的民眾可能得碰碰運氣了」。

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實際詢問雙北市4家中油公司加油站，業者苦笑「煤油早就沒有了！」因為這幾天氣明顯轉冷，讓民眾早早就開始搶購囤貨。新店區一家門店還有桶裝煤油庫存的加油站，記者實際觀察發現，20公升標價為1040元，而少一點的4公升則是標價236元。業者透露，標價都是以中油公司公布的公道價為準（目前1公升44.1元）。「但明天可能就不是這個價格，原因是煤油會依照市場石油漲幅調節價格」。

不過桶裝賣完搶不到的民眾也別氣餒，業者也說如果真的買不到的話可以「自備桶子來裝散裝煤油」，計價方式就是照1公升44.1元以量計算，建議若要購買的民眾可先致電詢問，以免沒帶夠錢或到現場才發現沒貨，可就白跑一趟了。

▲日前有網友在ptt發問自己在外租屋該購買何種保暖電器cp值最高？引來大票網友一致推薦「煤油暖爐」，貼文一出受到不小的討論。（圖／記者張志浩攝，OUTDOORZ 我不在家 戶外選物店授權）
▲日前有網友在ptt發問自己在外租屋該購買何種保暖電器cp值最高？引來大票網友一致推薦「煤油暖爐」，貼文一出受到不小的討論。（圖／記者張志浩攝，OUTDOORZ 我不在家 戶外選物店授權）
▲記者實際觀察發現，20公升標價為1040元，而少一點的4公升則是標價236元。針對價錢業者透露，標價都是以中油公司公布的公道價為準（目前1公升44.1元），「但明天可能就不是這個價格，原因是煤油會依照市場石油漲幅調節價格」。（圖／記者汪睿琦攝）
▲記者實際觀察發現，20公升標價為1040元，而少一點的4公升則是標價236元。針對價錢業者透露，標價都是以中油公司公布的公道價為準（目前1公升44.1元），「但明天可能就不是這個價格，原因是煤油會依照市場石油漲幅調節價格」。（圖／記者汪睿琦攝）
▲業者也說如果真的買不到的話可以「自備桶子來裝散裝煤油」，計價方式就是照1公升44.1元以量計算，建議若要購買的民眾可先致電詢問，以免沒帶夠錢或到現場才發現沒貨，可就白跑一趟了。（圖／翻攝自中油官網）
▲業者也說如果真的買不到的話可以「自備桶子來裝散裝煤油」，計價方式就是照1公升44.1元以量計算，建議若要購買的民眾可先致電詢問，以免沒帶夠錢或到現場才發現沒貨，可就白跑一趟了。（圖／翻攝自中油官網）

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