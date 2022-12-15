央行升息購屋族集體哭暈！「3倍速加薪」才夠補房貸差額
美國聯準會宣布升息2碼，台灣央行則於今（15）日舉行第四季理監事會議，會後宣布再度升息，累計今年連續四度升息，利率共調升了2.5碼（0.625%），追平本世紀的單一年度最大升幅，此決定讓購屋族的荷包有感縮水，據台灣房屋試算，採用本息攤還、無寬限期、貸款千萬的購屋族，升息2.5碼之後，每月的還款金額，大約比年初尚未升息前增加約3000元，一整年增加的支出3.6萬，約等於新鮮人一個月的月薪，也超過日本雙人來回機票，國門開啟後的旅遊夢可能得暫時喊卡。
記者張志浩/綜合報導
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，升息導致房貸加壓，不少民眾期待能靠「加薪」來補貼，但根據主計總處最新薪資統計，2022年受雇員工平均每月經常性薪資，目前為44339元，和去年的43209元相比，僅增加1130元，與房貸月增的3000元相差近3倍，換句話說，「需要3倍速加薪，才能填補升息造成的房貸增額」，對大多數受薪民眾而言，可能性實在不高。由於薪水漲幅難以填充房貸缺口，加上通膨加劇民生開銷，因此預料會有更多民眾開啟「斜槓人生」，透過業外兼職增加收入應對升息。
房市料現三大浪潮 小宅仍看俏
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，面對金融海嘯後最強勢的升息循環，房市不論租賃或買賣、預售屋或成屋，皆受利率走揚牽動，因此往後的房市發展，預估將浮現三大風潮。首先是「小宅熱賣潮」，消費者考量房貸負擔，選擇壓低預算，購買低總價物件，使市面小宅相對熱賣。
其次為「預售撤守潮」，張旭嵐說，許多預售屋的買家在3、4年前尚未升息時簽約買房，如今交屋申貸卻碰上升息，實際的房貸月還款金額，將比當年簽約時預估高出不少，加上房地合一2.0讓預售屋面臨漫長的重稅期，《平均地權條例》的修法又限縮預售屋的轉手彈性，在大環境不友善的情況下，恐加劇消費者自預售屋市場上撤守的情況。
最後則是「租金上漲潮」，張旭嵐解釋，部分房東可能將升息孳生的房貸利息支出，轉嫁到房客身上，催動租金上揚；在漲租趨勢下，財力有限的租屋族將「捨大就小、選舊拒新、棄套房租雅房」以緩解負擔，深化租市的蝸居現象，並且更有意願以簽長約的方式，抑制租金的變動頻率。
張旭嵐總結，由於明年的全球經濟恐踩剎車，加上通膨情況可望因今年四度升息獲得抑制，且央行長期以來，對升息都採，「平穩不躁進」的緩和態度，因此展望明年，利率起伏將比今年來得穩定，大幅走升的可能性不高，市場也將逐步消化今年升息的波動，朝「溫和軟著陸」的方向調整修正。