李淳演武打明星李小龍 林家棟爆料：他在片場都在練身體
香港推理動作電影《智齒》，導演鄭保瑞、男主角林家棟，今（15）日透過視訊方式與台灣媒體連線受訪，導演鄭保瑞稱讚名導李安之子李淳：「很用功！」為了拍新片學習廣東話、苦練武功，樣樣難不倒他，令人敬佩。
記者黃雅琪/台北報導
電影《智齒》導演鄭保瑞、男主角林家棟，今日與台灣媒體聊聊拍戲的幕後故事，林家棟坦言拍《智齒》很辛苦：「那時候開鏡是在夏天，但我穿的衣服全部都是冬天的。」因為劇情需要建立仇恨情緒，林家棟花了整整1個月的時間放下：「我其實不是為了要跳出角色而是回味，我從劇照都能看到自己沒見過的另外一面。」
李安的新電影將拍攝「李小龍傳記故事」，由兒子李淳演出武打明星李小龍；對此，電影《智齒》導演鄭保瑞、林家棟在拍戲過程完全不知曉，導演鄭保瑞說：「當時完全不知道，看新聞才知道這件事！」他稱讚李淳是很用功的演員，好幾年前就開始練武功，為了學習廣東話還跟爸爸的朋友住一起練習；林家棟笑說：「李淳在片場都會做運動、練身體，很努力！」
提及近況發展，林家棟與古天樂合作，目前在拍攝葉偉信導演的新片；導演鄭保瑞則透露，新電影《命案》即將上映，劇情描述風水師與命運之間的糾葛，好友林家棟也有演出。