佐藤健爆閃婚綾瀨遙？年底宣布喜訊　粉絲：比地震還震驚

李淳演武打明星李小龍　林家棟爆料：他在片場都在練身體

▲李淳以《智齒》入圍金馬獎最佳男配角。（圖／NOWnews攝影中心）
▲李淳以《智齒》入圍金馬獎最佳男配角。（圖／NOWnews攝影中心）

記者黃雅琪/台北報導

香港推理動作電影《智齒》，導演鄭保瑞、男主角林家棟，今（15）日透過視訊方式與台灣媒體連線受訪，導演鄭保瑞稱讚名導李安之子李淳：「很用功！」為了拍新片學習廣東話、苦練武功，樣樣難不倒他，令人敬佩。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李淳在《智齒》片中，有多場動作戲。（圖／翻攝太陽娛樂文化電影頻道YouTube）
▲李淳在《智齒》片中，有多場動作戲。（圖／翻攝太陽娛樂文化電影頻道YouTube）
電影《智齒》導演鄭保瑞、男主角林家棟，今日與台灣媒體聊聊拍戲的幕後故事，林家棟坦言拍《智齒》很辛苦：「那時候開鏡是在夏天，但我穿的衣服全部都是冬天的。」因為劇情需要建立仇恨情緒，林家棟花了整整1個月的時間放下：「我其實不是為了要跳出角色而是回味，我從劇照都能看到自己沒見過的另外一面。」 

▲李小龍有一個害怕的對手，那個人就是世界拳王阿里。（圖／翻攝李小龍臉書）
▲李淳即將演出父親李安新作，飾演武術家李小龍一角。（圖／翻攝李小龍臉書）
李安的新電影將拍攝「李小龍傳記故事」，由兒子李淳演出武打明星李小龍；對此，電影《智齒》導演鄭保瑞、林家棟在拍戲過程完全不知曉，導演鄭保瑞說：「當時完全不知道，看新聞才知道這件事！」他稱讚李淳是很用功的演員，好幾年前就開始練武功，為了學習廣東話還跟爸爸的朋友住一起練習；林家棟笑說：「李淳在片場都會做運動、練身體，很努力！」

提及近況發展，林家棟與古天樂合作，目前在拍攝葉偉信導演的新片；導演鄭保瑞則透露，新電影《命案》即將上映，劇情描述風水師與命運之間的糾葛，好友林家棟也有演出。

李安確定拍《李小龍傳》！李淳演武術傳奇　祕密特訓3年

李淳拍《智齒》暴瘦5公斤　「驚險搏鬥戲」眼角血管爆裂

李安缺席金馬現蹤馬來西亞　疑替下一部「武俠片」勘景

《智齒》林家棟來真的！影后掛彩、池內博之鼻骨斷還在演

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀