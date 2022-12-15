專訪／不畫了！張淑芬疫後停筆　「要多花時間陪張忠謀」

為何央行估全年GDP不保3？總經學者：內需消費投資受打擊

▲台灣央行今（15）日下修今年經濟成長率預測值為2.91%，「保3」無望，總經學者解析，「央行的判斷很實際。」（圖／翻攝自Pixabay）
▲台灣央行今（15）日下修今年經濟成長率預測值為2.91%，「保3」無望，總經學者解析，「央行的判斷很實際。」（圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

美國聯準會（Fed）如市場預期升息2碼，台灣央行今（15）日跟進升息半碼，除此之外，甚至下修今年經濟成長率預測值為2.91%，「保3」無望，對此，中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任，接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，「央行的判斷很實際」，許多機構都認為台灣下半年有內需支撐，事實上，央行升息使得一般家庭利息支出增加，消費必定會受到排擠，同時，廠商也因借貸成本上升，投資意願與能力受到打擊，故升息絕對會影響第4季的內需消費與投資，明年情況想必會更差。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國Fed昨（14）日如市場預期只升息2碼，中央銀行今日也召開今（2022）年第4季理監事會議，並在會後決議重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升半碼、即0.125個百分點，分別由年息1.625%、2%及3.875%，調升至1.75%、2.125%、4%，並自12月16日起實施，這也是央行連續4季升息。

吳大任表示「有點意外」，原本判斷不升的可能較高，因為通膨已經降溫，11月CPI年增率只有2.35％，但是出口從9月就開始衰退，到11月甚至跌到361.3 億美元，年減13.1%。

他說，現在在全球通膨、歐美國家升息幅度大的影響之下，勢必會嚴重影響家庭經濟，還有企業的經營，像是原本的模範生巨大機械工業股份有限公司，原本也是績效不錯的上市公司，但近期訂單急劇下降，外傳現金流出現狀況，而延展未來約3個月的供貨付款票期，「我相信現在面臨類似情況的企業應該蠻多的。」

此外，企業仍然會有很多融資，央行的升息對這些企業的經營，勢必也會產生較大的壓力，一方面因訂單減少，營收也隨之下降，另一方面，利息支出卻也因央行升息增加。

吳大任提到，台灣的通膨從接近4%降至2.35％，「我認為其實不升息會對台灣的經濟比較好」，升息是透過抑制企業的經營，以及犧牲家庭的經濟，來讓需求降溫，但是現在企業的經營陷入困難，這時候升息是雪上加霜，對台灣的經濟恐造成傷害。

他指出，央行升息有部分原因可能是考慮到與美國的利差，此次跟進Fed升息半碼，雖然多少縮小利差距離，不過美國累積到現在，已升息17碼，但台灣累積至今不過才2.5碼，「此次升息半碼對縮小利差沒有太大的意義，但對企業經營產生的影響很大」，加上這段時間外資回流，美元指數下跌，新台幣事實上有升值，即使與美國有這麼大的利差，但台幣依然升值到30.5左右，顯示外資可能預期明年美國貨幣政策將轉向。

「問題來了，外資可回頭買台股使台幣升值，但央行此舉若讓企業撐不下去，被迫離開市場，將來即使景氣好轉，這些企業也都不在了，沒什麼太大的意義。」他認為，在做政策考量時，「持續穩固台灣經濟」才是重點。

除此之外，央行預期今年第4季經濟成長率大幅下降，並下修今年經濟成長率預測值為2.91%，「保3」無望，並預測明年經濟成長率降為2.53%。

吳大任說，從11月出口預期整體第4季的出口表現，想必會有嚴重衰退的情形，今年3至8月，每個月的出口金額都在400億美元以上，9月開始跌破，11月又大幅降至361.3億美元，「顯示有許多廠商的營收受到衝擊」，預計12月表現更差，故央行才會認為全年GDP成長無法保3。

他接續說道，美國至少升息會升到明年上半年，全球經濟可能會持續下修，台灣因出口比重高，因此當全球經濟下行，勢必也會衝擊到台灣出口，而出口又佔GDP比重高達7成，所以當然會連帶影響台灣整體經濟的穩定發展。

中經院與台經院先前考量到台灣下半年倚靠內需支撐，因此預計今年GDP有望保3，如今央行下修今年經濟成長率至2.91%，是否認為內需表現並不足以支撐台灣經濟？吳大任回應「當然」，內需基本上分成消費與投資，央行升息後，台灣至少會有200萬個房貸家庭會受到影響，年輕人若著急買房，可能有6成的所得都會拿去繳房貸，當利息支出增加，其他消費必定會受到排擠，影響內需。

與此同時，廠商也因升息，借貸成本上升，投資意願與能力受到打擊，「央行的判斷很實際」，升息影響第4季的內需消費與投資，明年情況想必會更差。

連4升！央行再升息半碼　並下修今年經濟成長率至2.91%

買下全家近2成股權！萬寶開發3點聲明　強調無意參與經營

2023台資通訊產業10大前景！ESG、數位轉型重要性提升

實質薪資倒退嚕！1至10月負成長0.13%、購買力續降

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀