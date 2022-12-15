為何央行估全年GDP不保3？總經學者：內需消費投資受打擊

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吳大任表示「有點意外」，原本判斷不升的可能較高，因為通膨已經降溫，11月CPI年增率只有2.35％，但是出口從9月就開始衰退，到11月甚至跌到361.3 億美元，年減13.1%。
他說，現在在全球通膨、歐美國家升息幅度大的影響之下，勢必會嚴重影響家庭經濟，還有企業的經營，像是原本的模範生巨大機械工業股份有限公司，原本也是績效不錯的上市公司，但近期訂單急劇下降，外傳現金流出現狀況，而延展未來約3個月的供貨付款票期，「我相信現在面臨類似情況的企業應該蠻多的。」
此外，企業仍然會有很多融資，央行的升息對這些企業的經營，勢必也會產生較大的壓力，一方面因訂單減少，營收也隨之下降，另一方面，利息支出卻也因央行升息增加。
吳大任提到，台灣的通膨從接近4%降至2.35％，「我認為其實不升息會對台灣的經濟比較好」，升息是透過抑制企業的經營，以及犧牲家庭的經濟，來讓需求降溫，但是現在企業的經營陷入困難，這時候升息是雪上加霜，對台灣的經濟恐造成傷害。
他指出，央行升息有部分原因可能是考慮到與美國的利差，此次跟進Fed升息半碼，雖然多少縮小利差距離，不過美國累積到現在，已升息17碼，但台灣累積至今不過才2.5碼，「此次升息半碼對縮小利差沒有太大的意義，但對企業經營產生的影響很大」，加上這段時間外資回流，美元指數下跌，新台幣事實上有升值，即使與美國有這麼大的利差，但台幣依然升值到30.5左右，顯示外資可能預期明年美國貨幣政策將轉向。
「問題來了，外資可回頭買台股使台幣升值，但央行此舉若讓企業撐不下去，被迫離開市場，將來即使景氣好轉，這些企業也都不在了，沒什麼太大的意義。」他認為，在做政策考量時，「持續穩固台灣經濟」才是重點。
除此之外，央行預期今年第4季經濟成長率大幅下降，並下修今年經濟成長率預測值為2.91%，「保3」無望，並預測明年經濟成長率降為2.53%。
吳大任說，從11月出口預期整體第4季的出口表現，想必會有嚴重衰退的情形，今年3至8月，每個月的出口金額都在400億美元以上，9月開始跌破，11月又大幅降至361.3億美元，「顯示有許多廠商的營收受到衝擊」，預計12月表現更差，故央行才會認為全年GDP成長無法保3。
他接續說道，美國至少升息會升到明年上半年，全球經濟可能會持續下修，台灣因出口比重高，因此當全球經濟下行，勢必也會衝擊到台灣出口，而出口又佔GDP比重高達7成，所以當然會連帶影響台灣整體經濟的穩定發展。
中經院與台經院先前考量到台灣下半年倚靠內需支撐，因此預計今年GDP有望保3，如今央行下修今年經濟成長率至2.91%，是否認為內需表現並不足以支撐台灣經濟？吳大任回應「當然」，內需基本上分成消費與投資，央行升息後，台灣至少會有200萬個房貸家庭會受到影響，年輕人若著急買房，可能有6成的所得都會拿去繳房貸，當利息支出增加，其他消費必定會受到排擠，影響內需。
與此同時，廠商也因升息，借貸成本上升，投資意願與能力受到打擊，「央行的判斷很實際」，升息影響第4季的內需消費與投資，明年情況想必會更差。