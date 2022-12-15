《阿凡達2》納美人出沒！影迷點出「3好2壞」她演技超猛
歷經13年的漫長等待，美國史詩式科幻電影《阿凡達：水之道》終於上映了！本片由導演詹姆斯卡麥隆執導，找來山姆沃辛頓、柔伊莎達娜和雪歌妮薇佛主演。等了許久的影迷們，欣賞完電影後也在Dcard分享「3好2壞」的觀後感，網友狂讚演出「首領妻」的影后凱特溫絲蕾，演技超讚！
記者黃雅琪/綜合報導
電影《阿凡達：水之道》以續集姿態回歸，昨（14）日晚間在台灣上映後，影迷們也在Dcard分享觀後感，提及2項劣勢、3項優點，首先點出「劇情是硬傷」：「有些地方看得很矛盾、又有老梗，爽度沒有很爽。」影迷認為第二項劣勢：「個人感覺3D部分，顯現不明顯。」優點的部分則是：「畫面很美、非常美、超級美！感情方面描述算是細膩，緊張刺激場面、悲傷場面有觸動到我。」其中一位影迷狂讚最大亮點：「凱特溫絲蕾超強超猛，已經化妝成這樣，但靠演技可以知道她就是凱特溫絲蕾，詮釋到淋漓盡致。」
繼新加坡濱海灣花園、威尼斯藍色A字水道、高雄輕軌專車後，昨晚《阿凡達：水之道》也於台北市信義區香堤大道廣場展示台灣首度「阿凡達雕像展」，獨一無二的真人比例納美人傑克、奈蒂莉樣貌，展覽與電影同步登場，從12月14日起至2023年1月2日止。
《阿凡達：水之道》日前舉行美國首映，現場佈置成潘朵拉星魔幻瑰麗境界，山姆沃辛頓、柔伊莎達娜與雪歌妮薇佛偕同全體卡司盛裝出席，加上演唱本片主題曲〈Nothing Is Lost（You Give Me Strength）〉的樂壇天王威肯，詹姆斯卡麥隆的老戰友「州長」阿諾史瓦辛格、「超人」亨利卡維爾、《怪奇物語》紅星芬恩沃夫哈德等巨星，都親自蒞臨共襄盛舉，全場盛況空前星光熠熠！