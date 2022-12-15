泰國長公主遛狗途中心臟病發！王室：失去意識狀況不佳

泰國長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）驚傳在公園慢跑遛狗途中，因突發心臟病倒下緊急送醫，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）得知消息後也立即搭乘直升機前往醫院探視女兒，不過稍早泰國皇室發布聲明指出，長公主瀕臨腦死，目前失去知覺，但並未宣布死訊。 我是廣告 請繼續往下閱讀 泰國王室成員中，被認為最可能接班成為未來女王的長公主帕差拉吉帝雅帕，在考艾國家公園與愛犬慢跑時，突然心臟病發倒下。根據長期關注泰國王室動態的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）透露，公主在考艾國家公園暈厥後，醫療用直升機立刻將她載往巴衝那那醫院（Pak Chong Nana Hospital）實施數小時的心肺復甦術。不過因為帕差拉吉帝雅帕狀態十分不樂觀，必須透過葉克膜維持生命跡象，因此又將其載往曼谷，一旁還有兩架軍用直升機伴飛。馬歇爾稍早則引述內部消息人士說法，表示長公主已經逝世。而稍早王室也發表聲明，證實公主暈厥並失去意識與知覺的消息，但並未說明是否死亡。▲英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）表示，皇室將公主以直升機送往曼谷治療。（圖／翻攝自推特@zenjournalist）帕差拉吉帝雅帕是泰王四段婚姻中，由元配頌莎瓦麗（Somsawali）所誕下的大女兒，她在美國康乃爾大學取得法學碩士和博士學位，且曾任泰國駐奧地利大使、聯合國在東南亞的親善大使。雖然泰國王室過去都以王子為繼承王位優先，但弟弟提幫功王子患有自閉症，加上援引泰國1924年推動的「王位繼承法」（1924 Palace Law of Succession）法源依據，帕差拉吉帝雅帕在諸位王室成員中既有血統資格也具足夠能力，被外界認定是繼承王位成為「攝政女皇」的最佳人選。泰國王室大公主突失去意識 送醫檢查治療塔克辛之女貝丹東披掛上陣 有望成為家族第三位泰國總理民心思變！厭倦軍政府統治 泰國2023年大選有望變天泰國疫後旅遊業復甦強勁 普吉島缺工逾1.7萬人