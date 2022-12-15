升息近尾聲？央行總裁楊金龍曝明年利率凍漲可能性

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，這次央行貨幣政策決議還有一個考量，那就是今年出口擴張力道明顯放緩，央行也大幅下修今年經濟成長率預測值0.6個百分點，來到2.91%，明年同樣下修0.37個百分點，來到2.53%。
而國內通膨壓力續降、經濟成長力道減緩的主因，除全球經濟成長明顯走緩、金融情勢緊縮的外溢效應，面對能源與食物價格上漲的衝擊，全球經濟體普遍採用供給面措施，台灣亦然，對於整體物價的穩定有很大的幫助。
至於這次未同步調升存準率，緊縮貨幣力道較溫和的原因，楊金龍解釋5大考量，除國內通膨壓力持續減緩，明年通膨率可望低於2%，國內經濟成長放緩程度較先前預測大，還就是明年M2貨幣成長率將逐漸趨緩，明年下半年後M2年增率可望回降落入2.5%至6.5%參考區間，再來就是當前貨幣市場利率升幅遠高政策利率升幅，若這次升息再搭配存款準備率，恐使貨幣市場利率更進一步上揚，且使銀行放款更趨審慎，影響企業籌資，恐影響經濟活動，還有近期美國、加拿大、澳洲、南韓等也放緩緊縮貨幣政策幅度。
不過，楊金龍也透露，會中仍有3位央行理事認為升息幅度不夠，應該一次升息1碼，共通考量理由都是通膨，希望政策利率可以更強烈，但3位理事則同意這次不調升存準率。
對於台灣是跟進美國升息的質疑，楊金龍重申，台灣與美國情況不同，美國通膨很高，台美控制通膨的手段也不一樣，不是美國升息台灣就必須升息，如果台灣CPI已經可以降到2%，聯準會要到2025年才能降到2%，難道我們要一直跟下去?台灣停止升息時間一定會比美國快。
至於明年CPI若可以維持在2%以下。是不是代表升息到了尾聲？明年就不需要升息？楊金龍說，「如果央行可以確定（指物價），但這還是要關注」。媒體則進一步追問，如果台灣CPI確定降至2%以下，央行緊縮貨幣政策就會稍微溫和一點對嗎？他表示「對，我想這是無庸置疑」。
對於會不會進一步停止升息？楊金龍回應「應該是，應該是可以的，如果我們能夠確定」，但這目前都還是預測，還有很多不確定性，還是要切關注主要經濟體貨幣政策動向、地緣政治風險、極端氣候等對國內物價、經濟與金融情勢的影響。