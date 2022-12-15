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冬天濕冷衣服乾不了？惠而浦新式乾衣機「20分鐘速乾」

▲惠而浦公布2023年在台新品，像是穩居全球市佔第一的乾衣機，全新上市的「Essential Dry 快烘型瓦斯乾衣機」，可20分鐘速乾。(圖／官方提供)
▲惠而浦公布2023年在台新品，像是穩居全球市佔第一的乾衣機，全新上市的「Essential Dry 快烘型瓦斯乾衣機」，可20分鐘速乾。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

家電品牌惠而浦看好台灣市場持續發燒，針對2023年發表多款新品，包含全新系列直立型洗乾衣機首次亮相，也在活動現場展出嵌入式感應爐、洗碗機，宣示正式進軍嵌入式廚房家電市場；以及除濕和空氣淨化二合一的清淨除濕機，都將陸續在台開賣。

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惠而浦在台灣深耕近50年，今年邁向直營第7年，針對台灣市場推出指標型實用家電，包括大容量對開冰箱、瓦斯型乾衣機及高效率除濕機。依據第三方市調數據顯示，2022年惠而浦對開冰箱銷售量全台市佔率第二名，滾筒式洗衣機市佔率排名第三，除濕機市佔第三名；惠而浦全年冰箱以及洗衣機年度累計銷售額持續雙位數增長。

2023年新品包含全新「Thermo Wash 直立式洗衣機」，首創 2-in-1 可拆式強勁棒，洗衣方式、容量彈性應用，有別於市面常見的冷水洗機種，具備美製特有冷熱進水設計，提供超大容量且溫熱洗淨功能，可更有效去除衣物頑垢，其加熱效率高，電費更省。此外，連續多年、穩居全球市佔第一的乾衣機，也增添生力軍，全新上市的「Essential Dry 快烘型瓦斯乾衣機」，可20分鐘速乾，99.9%殺菌消毒，內建蒸氣功能，除皺去味一機完成。

除濕機也有升級版，2023 年即將亮相的「Puri-Pro清淨除濕機」，具備一級能效節能省電認證，除了提供多種除濕模式設定、室內乾衣特色外，更結合了空氣清淨功能，獨家搭載的6th Sense第六感智能科技，可自動偵測室內溼度，調整最適化風速達到最佳除濕效果。

此外，2023 年正式進軍嵌入式廚房家電市場，包含「嵌入式全系列感應爐」，提供四種面板尺寸及多種口爐數量的彈性，無明火以及無瓦斯的安心設計，大片鏡面嵌入、貼合流理台，讓坪數有限的生活空間，運用更加靈活彈性。新推出的「獨立式洗碗機」具備第六感智慧科技，自動偵測洗程，可獨立擺放，亦可嵌入櫥櫃的靈活特性，而同步新上市的「雙溫控旋風烤箱」，搭載3D立體旋風對流循環、上下火獨立溫控，使食物表面得以烘烤均勻，搭配6種加熱模式，發酵烘焙皆可，新品陸續在台開賣。

▲惠而浦乾衣機。(圖／記者周淑萍攝)
▲惠而浦乾衣機。(圖／記者周淑萍攝)
▲2023 年正式進軍嵌入式廚房家電市場，引進「嵌入式全系列感應爐」讓坪數有限的生活空間，運用更加靈活彈性。(圖／記者周淑萍攝)
▲2023 年正式進軍嵌入式廚房家電市場，引進「嵌入式全系列感應爐」讓坪數有限的生活空間，運用更加靈活彈性。(圖／記者周淑萍攝)

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