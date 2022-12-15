冬天濕冷衣服乾不了？惠而浦新式乾衣機「20分鐘速乾」

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2023年新品包含全新「Thermo Wash 直立式洗衣機」，首創 2-in-1 可拆式強勁棒，洗衣方式、容量彈性應用，有別於市面常見的冷水洗機種，具備美製特有冷熱進水設計，提供超大容量且溫熱洗淨功能，可更有效去除衣物頑垢，其加熱效率高，電費更省。此外，連續多年、穩居全球市佔第一的乾衣機，也增添生力軍，全新上市的「Essential Dry 快烘型瓦斯乾衣機」，可20分鐘速乾，99.9%殺菌消毒，內建蒸氣功能，除皺去味一機完成。
除濕機也有升級版，2023 年即將亮相的「Puri-Pro清淨除濕機」，具備一級能效節能省電認證，除了提供多種除濕模式設定、室內乾衣特色外，更結合了空氣清淨功能，獨家搭載的6th Sense第六感智能科技，可自動偵測室內溼度，調整最適化風速達到最佳除濕效果。
此外，2023 年正式進軍嵌入式廚房家電市場，包含「嵌入式全系列感應爐」，提供四種面板尺寸及多種口爐數量的彈性，無明火以及無瓦斯的安心設計，大片鏡面嵌入、貼合流理台，讓坪數有限的生活空間，運用更加靈活彈性。新推出的「獨立式洗碗機」具備第六感智慧科技，自動偵測洗程，可獨立擺放，亦可嵌入櫥櫃的靈活特性，而同步新上市的「雙溫控旋風烤箱」，搭載3D立體旋風對流循環、上下火獨立溫控，使食物表面得以烘烤均勻，搭配6種加熱模式，發酵烘焙皆可，新品陸續在台開賣。