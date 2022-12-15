高虹安遭約談！律師分析3種可能 酸「公積金派上用場」
準新竹市長、民眾黨立委高虹安涉嫌詐領助理費，今（15）日檢調兵分8路進行搜索約談，各界相當關注後續是否有羈押等強制處分，目前情況未明。對此，律師林智群表示有3種可能，不過由於事件影響重大，他認為高虹安交保機率比較高。
編輯中心/綜合報導
高虹安捲入詐領助理費疑雲，檢調獲報，高辦要求旗下幹部助理，捐出部分助理費充當公積金，專案小組展開追查，日前已分別密訊黃惠玟、副主任陳昱愷等多名助理，今天檢調兵分8路搜索，地點包括高虹安辦公室及相關被告住居所，並以以貪污罪的被告身分約談高虹安、李忠庭、辦公室主任陳奐宇，以及曾任高虹安粉專小編的台大十三妹「公衛文」王郁文等4人到案釐清，稍早王郁文前往北檢複訊。
林智群在臉書分析本案後續，他認為有3種可能：
1.檢察官認為犯嫌重大，有串供、滅證情形，符合羈押要件，但沒羈押必要，交保、限制住居、限制出境。
2.檢察官認為犯嫌重大，有串供、滅證情形，符合羈押要件，且有羈押必要，就聲押，聲押前要立法院院會同意，一般都會同意。
（1）法院審理後認無羈押必要，交保、限制住居、限制出境。
（2）法院裁定羈押。
林智群指出，如果法院裁定羈押的話，通常會一直押下去，如此一來高虹安就無法在12月25日宣誓就職市長，3個月內沒辦法就職，視同缺額，就要改選。「那新竹市民投高委員的選票，有效期限只有3個月。」
由於影響重大，林智群坦言，「我認為交保的可能性較大」，不過林智群也在留言區開酸，「交保的話，公積金終於可以派上用場了。養兵千日，用在一時」。（編輯：孫唯容）