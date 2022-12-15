自拍嗆想掐死她！21歲單親媽虐打女嬰 桃園警急介入調查
桃園一名黃姓單親媽媽（21歲），疑因男友不願支付生活費，加上女嬰不斷哭泣，竟將7個月女嬰當做沙包暴打，黃女事後還將施虐影片放上IG，並發文問到「哪裡可以賣小孩？」，警方知悉後，立刻展開追查，對此，婦幼警察隊立刻介入調查，稍早已將女嬰交由其外婆照顧。
編輯中心/綜合報導
據了解，黃女疑工作不順，男友又不願支付生活費，因此將怒氣發洩在7個月大的女兒身上，今天（15日）凌晨，黃女接連在個人IG上PO出虐打影片，並留下「希望小孩跟他爸全家都死光，出門給車撞死，這樣哭整天，真的不能怪我整天想掐死她」、「帶小孩帶到好厭倦，有推薦的育幼院嗎？或是有很好的河邊之類的，垃圾場、回收車、舊衣回收箱、砂石場都可以」、「哪裡可以賣小孩？」等語。
影片流出後，立刻引出大量網友痛批，但黃女見狀非但不知錯，還發文反嗆「你們有議論去找她爸說，不是因為他不付錢，我也不會壓力那麼大，不了解任何事的人，我也懶得一一解釋」、「很無聊，沒事的人就去睡覺，要繼續看戲應該也沒了，小孩不用顧，要看我喝酒嗎？其實托你們的福，剛好不用顧小孩，正好可以出去喝酒，不用拿警察來壓我，他們已經走了」。
對此，警方表示，凌晨在網路巡邏發現後，隨即循線查訪到黃女，經查其確有照顧小孩導致情緒失控情事，因此當下便緊急通報桃園市家防中心介入，並將女嬰交給外婆照顧，後續會再評估黃女身心狀況提供心理輔導，同時追蹤提升其親職教養知能。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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