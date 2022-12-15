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Opel 推亞太首座全新品牌識別旗艦展示暨服務中心

▲ Opel 推亞太首座全新品牌識別旗艦展示暨服務中心
▲ Opel 推亞太首座全新品牌識別旗艦展示暨服務中心

2GameSome - 有車賞

OPEL 台灣總代理 歐吉汽車自宣布在台首場大型活動「2022 OPEL德藝放閃 MOKKA & MOKKA-e 巡迴預賞會」以來，收到消費者熱烈詢問，除了車款產品外，其次就是經銷據點的佈建消息。OPEL 台灣總代理 歐吉汽車今(15)日搶先宣布台中、台南旗艦展示暨服務中心於12/24啟動試營運，提供消費者和車主最優質的賞車體驗，同時成為亞太地區第一個率先使用OPEL全新品牌識別設計的市場，依據德國原廠標準設計打造，新穎、大膽和獨特的設計語彙將會是未來所有OPEL經銷商的新特色。

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OPEL台灣總代理 歐吉汽車董事長王騰漢對此表示：「除了積極引進消費者引頸期盼的產品外，全力拓展經銷通路是現階段努力的目標，OPEL原廠自公佈全新品牌識別後，台灣成為亞太地區第一個完成展示中心更新的市場，同時連結在地經銷服務且提升服務量能，以充滿活力的品牌風格滿足消費者和車主的需求，為台灣消費者帶來更多與眾不同的賞車體驗！」

OPEL 台灣總代理 歐吉汽車積極經營經銷通路發展、持續佈局，深化在地連結且提升服務量能，以全新品牌風格滿足消費者和車主的多元需求。將在今年至2023年上半年陸續於六都建置6座Opel全方位旗艦展示暨服務中心，以新穎、大膽和獨特設計樹立Opel展間標準，同時將在第三季完成新竹據點的建置。預計將在2025年底前，逐步拓展至全台15座以上銷售與服務據點，將點與點之間串接起來，透過完整的銷售暨售後服務體系，提供台灣消費者媲美德國原廠等級的高品質服務承諾。

OPEL汽車遵循全新品牌識別規範打造全新旗艦展示暨服務中心，徹底提升軟硬體服務，運用深灰金屬色大面積的鋁複合板，搭配巧妙羅紋的覆層材料，與OPEL標誌的亮眼檸檬黃，形成完美對比，讓人一眼就能留下深刻印象。伴隨著全新的“閃電”設計、新款OPEL字體和發光斜條的重大革新，強調新世代OPEL品牌亟欲傳遞的大膽、純粹、充滿活力的“新世代德國”體驗。

OPEL 汽車位於台中和台南的旗艦展示中心率先於12/24啟動試營運，此據點具備新車展示與保養維修功能；而在展間正式開幕前，為提供消費者更多賞車機會，OPEL汽車將於各城市成立OPEL經銷商臨時籌備處，提供賞車和試駕服務，其中台北及桃園OPEL經銷商臨時籌備處將於今年12月底開始營運。欲了解更多展間、品牌體驗館和產品相關資訊，請洽Opel Taiwan  FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/OpelTaiwan 和Opel 官方網站：https://www.opel.tw

地區

展間名稱

地址

備註

台北市

OPEL內湖展示中心

台北市內湖區行愛路78巷25號

預計2023 Q2試營運

台北市

OPEL濱江服務中心

台北市中山區濱江街215號

預計2023 Q1試營運

台北市

OPEL經銷商泰達台北臨時籌備處

台北市中山區民權東路三段33號

2022.12.24 試營運

新北市

OPEL新北旗艦展示暨服務中心

新北市三重區光復路二段162號

預計2023 Q2試營運

桃園市

OPEL桃園旗艦展示暨服務中心

桃園市桃園區中山路1312號

預計2023 Q2試營運

桃園市

OPEL經銷商泰達 桃園臨時籌備處

桃園市桃園區三民路一段127號

2022.12.24 試營運

台中市

OPEL南台中旗艦展示暨服務中心

台中市南屯區龍富路4段269號

2022.12.24 試營運

台南市

OPEL永康旗艦展示暨服務中心

台南市永康區中華路753號

2022.12.24 試營運

高雄市

OPEL北高雄旗艦展示暨服務中心

高雄市左營區大中二路60號

預計2023 Q1 試營運

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