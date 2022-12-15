▲ Opel 推亞太首座全新品牌識別旗艦展示暨服務中心

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OPEL 台灣總代理 歐吉汽車積極經營經銷通路發展、持續佈局，深化在地連結且提升服務量能，以全新品牌風格滿足消費者和車主的多元需求。將在今年至2023年上半年陸續於六都建置6座Opel全方位旗艦展示暨服務中心，以新穎、大膽和獨特設計樹立Opel展間標準，同時將在第三季完成新竹據點的建置。預計將在2025年底前，逐步拓展至全台15座以上銷售與服務據點，將點與點之間串接起來，透過完整的銷售暨售後服務體系，提供台灣消費者媲美德國原廠等級的高品質服務承諾。
OPEL汽車遵循全新品牌識別規範打造全新旗艦展示暨服務中心，徹底提升軟硬體服務，運用深灰金屬色大面積的鋁複合板，搭配巧妙羅紋的覆層材料，與OPEL標誌的亮眼檸檬黃，形成完美對比，讓人一眼就能留下深刻印象。伴隨著全新的“閃電”設計、新款OPEL字體和發光斜條的重大革新，強調新世代OPEL品牌亟欲傳遞的大膽、純粹、充滿活力的“新世代德國”體驗。
OPEL 汽車位於台中和台南的旗艦展示中心率先於12/24啟動試營運，此據點具備新車展示與保養維修功能；而在展間正式開幕前，為提供消費者更多賞車機會，OPEL汽車將於各城市成立OPEL經銷商臨時籌備處，提供賞車和試駕服務，其中台北及桃園OPEL經銷商臨時籌備處將於今年12月底開始營運。欲了解更多展間、品牌體驗館和產品相關資訊，請洽Opel Taiwan FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/OpelTaiwan 和Opel 官方網站：https://www.opel.tw
地區
展間名稱
地址
備註
台北市
|OPEL內湖展示中心
|台北市內湖區行愛路78巷25號
預計2023 Q2試營運
台北市
|OPEL濱江服務中心
|台北市中山區濱江街215號
預計2023 Q1試營運
台北市
|OPEL經銷商泰達台北臨時籌備處
|台北市中山區民權東路三段33號
2022.12.24 試營運
新北市
|OPEL新北旗艦展示暨服務中心
|新北市三重區光復路二段162號
預計2023 Q2試營運
桃園市
|OPEL桃園旗艦展示暨服務中心
|桃園市桃園區中山路1312號
預計2023 Q2試營運
桃園市
|OPEL經銷商泰達 桃園臨時籌備處
|桃園市桃園區三民路一段127號
2022.12.24 試營運
台中市
|OPEL南台中旗艦展示暨服務中心
|台中市南屯區龍富路4段269號
2022.12.24 試營運
台南市
|OPEL永康旗艦展示暨服務中心
|台南市永康區中華路753號
2022.12.24 試營運
高雄市
|OPEL北高雄旗艦展示暨服務中心
|高雄市左營區大中二路60號
預計2023 Q1 試營運