▲ 888 萬起正式啟動預售，Range Rover SV 旗艦預告登台！

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The New Range Rover SV 車身外型全面搭載 SV 外觀套件，全新設計的前保桿採用橫向水平鍍鉻飾條營造視覺張力，於車尾鑲嵌具 SV 字樣的陶瓷徽飾，搭配 22 吋輪圈與黑色卡鉗彰顯休旅王者旗艦之姿。全新數位 LED 頭燈燈組可自動識別路況並遮擋多達 16 個物體，提供最遠 500 公尺的照射距離。世界首創的隱藏式尾燈設計整合於車後亮黑色尾門飾條之中，使車尾更顯極致現代與優雅。外觀設計完美應用簡約設計語彙勾勒全新的英倫美學風格；同時，現代的精緻外型與考量空氣力學所設計的隱藏式手把、齊平搭接的車門與車窗，創造僅有 0.30 的風阻係數。
建構奢華，成就極致的頂級尊榮空間
The New Range Rover SV 車艙設計透過簡約美學重新定義現代奢華，採用全新材質鋪陳奢華氛圍，於質感和操控便利性之間取得完美平衡。進入駕駛座艙，中控台採用 13.7 吋全數位儀表與 13.1 吋中央曲面顯示螢幕構成，全新橫幅式方向盤與座椅扶手皆具備加熱功能，由白色陶瓷製成的控制旋鈕與排檔桿點綴出豪奢質感。全車座椅、頂蓬皆採皮革包覆，全皮座椅具備通風、加熱、記憶與熱石按摩等舒適功能；雙前座具備 22 向電動調整，後排搭載舒適進階行政總裁後席，具備獨立調整與腿靠功能，電動中央扶手內的 8 吋智慧座椅裝置亦可進行舒適功能控制。搭載頂級 MeridianTM Signature Surround 旗艦級數位化環繞音響系統，具備頭枕喇叭與主動式道路降噪功能，營造極致奢華的舒適品質。
針對層峰買家對於極致尊榮與更為個人化的需求，Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎亦提供更為多元的尊榮選配項目；包括主題式設計 SV Serenity 與 SV Intrepid 兩項外觀內裝選配套件；全新永續面料 Ultrafabric 頂級非皮質套件與長軸車型限定的 SV Signature Suite 四座旗艦套件。
全新動力，尖端科技打造旗艦駕乘體驗
搭載全新的旗艦級 4.4L V8 雙渦輪增壓汽油引擎，具備 530PS 與 750Nm 最大動力輸出。採用 Land Rover 第一個五連桿後軸結構與後輪轉向功能，創造優異的動態操控表現；而全新的 Dynamic Response Pro 動態反應系統，透過主動式 48V 電子側傾控制系統優化車輛行駛時的穩定性。針對全地形穿越能力，搭載最新 Terrain ResponseR 2 進階全地形反應系統，提供多項地形與自動行車模式可供選擇，使車主從容面對各種險惡地貌。
The New Range Rover SV 車身採用全新的 MLA-FLEX 車體，透過混合金屬結構與尖端工程技術，使車身剛性提升 50%，並通過 Euro NCAP 撞擊測試，獲得 5 星最高安全肯定；搭載多項主被動防護科技全面搭載，360 度守護行車安全。
正式預售，敬邀層峰品味人士鑑賞
The New Range Rover SV 透過現代設計語彙重新形塑旗艦休旅王者的不凡氣勢；車室內全新材質堆疊奢華質感，車艙配置與多項奢華選配套件只為滿足層峰人士對於極致奢華的更多想像；最新旗艦動力 4.4L V8 雙渦輪增壓汽油引擎與尖端底盤科技完美結合，創造絕佳的舒適駕乘體驗。The New Range Rover SV 今（15）日起正式接單預售，導入 P530 SV SWB 標準軸與 P530 SV LWB 長軸雙車型，2023 年式建議預售價為新台幣 888 萬元起，敬邀層峰人士洽詢全台授權經銷商。
|The New Range Rover SV
|車型
|2023 年式建議預售價
|The New Range Rover P530 SV SWB
|888 萬元
|The New Range Rover P530 SV LWB
|988 萬元