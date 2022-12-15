▲ 勞斯萊斯推出 Phantom Series II 六素藝境 典藏版

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Phantom Series II “六素藝境” 典藏版車型的設計、開發和手工雕琢均由古德伍德勞斯萊斯之家的Bespoke團隊與勞斯萊斯杜拜專屬定制中心的常駐Bespoke高級定制設計師合作而成。該項目于2020年底開啟，歷時兩年完成。
除 “藝境藏珍” 畫廊的藝術作品外， Phantom Series II “六素藝境” 典藏版車型還有多種額外的Bespoke元素，包括手繪腰線中的薩夏·加法理客制化心形圖案、歡慶女神的“六素藝境” 特殊雕刻底座等，無不彰顯勞斯萊斯無與倫比的精湛工藝。
Phantom Series II “六素藝境” 典藏版車型的誕生，源于薩夏·加法理與勞斯萊斯汽車中東和非洲地區Regional Director凱撒·哈比伯（César Habib）之間的一次對話。薩夏·加法理經常將自己的作品或作品收益捐贈給慈善機構。薩夏·加法理與凱撒·哈比伯二人共同提出了打造六輛臻品座駕的想法，並以這種方式為健康、可持續發展和教育領域慈善機構捐贈資金。因此，該系列作品中的每輛車不僅有專屬的薩夏·加法理原創藝術作品，還有獨特的專屬NFT（非同質化通證）。如果車主願意，該車的NFT可獨立出售。每筆NFT交易產生的版稅均會支付給一個數位帳戶，以籌集用於未來慈善捐贈的資金。車主可通過手套箱中的薩夏·加法理定制心形圖案二維碼查看對應的NFT。
在揭幕儀式上，勞斯萊斯宣佈這一項目首個階段籌集的資金已遠超過其最初設定的100萬美元目標。該系列的六輛車均由杜拜和中東其他地區的客戶訂購完售。
“Bespoke可謂是勞斯萊斯的獨特詮釋，我們Bespoke部門精湛的技藝、高超的藝術才能與斐然聲望堪稱無與倫比。正如這一全新傑作所展現的，世界一流的藝術家們非常樂於找尋與勞斯萊斯合作的機會，為自身的藝術實踐進行擴展與傳播，並打造極具藝術價值的車型傑作。全新 Phantom Series II長軸車型，猶如為勞斯萊斯Bespoke客戶提供的空白畫布：薩夏·加法理手繪而成的 ‘藝境藏珍’ 畫廊藝術作品，可以在此盡情揮灑靈感。我們很高興看到，得益於絕佳的創意與高超的技藝，這些車型傑作在人們的通力合作下耀然問世。這一專案已然實現了其初衷，並為崇高的慈善事業籌集了可觀的資金，這令我們激動不已。在這裡，我要向古德伍德與中東地區所有參與這一專案的相關人員，為他們取得這一鼓舞人心的成就表示衷心祝賀。”— 勞斯萊斯汽車首席執行官 托斯頓·穆勒·烏特弗斯（Torsten Müller-Ötvös）