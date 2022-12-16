【試駕】休旅車不是我的菜，但Citroen C5 Aircross我可以

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個人對於休旅車真的無感，但在面對深諳設計，能將冰冷的汽車打造具有迷人風采及溫度的Citroen，就很難抵擋它的誘惑，尤其是小改的C5 Aircross，更具有層次的外型，讓人很難不為它著迷，若進一步試駕更會打從心底接受它。
既然為小改車型當然勢必得從外型說起，在滿街都是已難回頭的休旅車時代，Citroen的設計就是能替平凡無趣的休旅車創造新奇，並在車海中散發吸引眼球的光芒。此次小改C5 Aircross，可以看到Citroen替C5 Aircross於外型進行大幅轉變，有別於以往圓潤的臉龐，小改車型則強化加深雙鏢廠徽與頭燈造型，進而雕塑出更具有層次立體的視覺感受。除此之外下氣壩造型也一併進行修改，同時取消原有的Airbump飾框，使其帶來更為成熟洗鍊截然不同的嶄新樣貌。而車尾的改變幅度就無車頭來得明顯，僅針對尾燈燈組進行些微調整。
相較於外觀的轉變，座艙的修改就顯得細微，最大進化就是採用全新E-Toggle線傳電控排檔，撥片式小巧設計除提升空間視覺感，同時對於提升整體座艙質感也有些助益。雖然整體格局並未有顯著轉變，但C5 Aircross原有的設計就已相當精彩，車室雖未透過皮革來營造高級氛圍，但法國人對於設計就是有獨到見解，不僅能將皮帶、方塊、軟質飾板與類金屬等不同特性材質揉合如渾然天成般自然，更創造出極富新意的設計。
再來就是個人喜愛C5 Aircross的原因之一，小改C5 Aircross採第二代Citroen Advanced Comfort頂級舒適座椅，該座椅以高級沙發製程技術，獨特材質的高密度泡棉及結構設計，因而帶來如家中沙發般的乘坐感受，甚至可說是最好坐的座椅，或許你會認為我誇大，但你只要去展間實際體驗，就會認同我的說法。而後座椅也同樣有著相同的乘坐感受，此外三張獨立設計與椅背五段可調和可前後滑移15公分，在創造舒適之餘也提供機能便利性。
方才有說座椅是喜愛C5 Aircross的原因之一，而另一原因就是動態反應，當然這裡不是指有著性能車般的動力與過彎如切豆腐的能力，雖然此次試駕的C5 Aircross Feel Pack僅搭載1.2升汽油渦輪引擎，動力輸出也才130hp/23.5kgm，但卻完全沒有小排量力不從心，反而所配置的八速手自排卻帶來極為綿密的順暢品質，加速表現更有著如行雲流水般細膩滑順反應，若切至Sport模式還能帶來些許性能氣息。
當然還不僅如此，C5 Aircross最獨到的配備就是Progressive Hydraulic Cushions魔毯液壓懸吊系統，利用液壓球與液體流動的特性大幅吸收路面所帶來的衝擊與晃動，僅保留駕駛所需的些微路面回饋資訊，進而創造出與路面有軟墊層層阻隔般舒適。而面對彎道車輛重心也以自然方式轉移，雖非硬派犀利反應，但易掌握的調性與循跡性卻能讓人很放心的操駕，不然你是有看過魔毯在空中轉彎是用力扭的嗎？當然你會問誰有坐過魔毯？你去試乘就會知道何謂魔毯。
如果你非休旅車不可的話，C5 Aircross絕對是可以放進你口袋名單，甚至作為考慮的第一選擇，畢竟在休旅車海上路即車聚的情況下，如果能來點獨特浪漫風格不是挺好的，除此之外C5 Aircross還給予魔毯的行路感受與讓人不想離開座位的座椅，試問你上哪找比C5 Aircross更迷人的產品？