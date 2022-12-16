寒流到！心肌梗塞前兆不可不慎　醫：「這兩處」最常喊痛

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此外，「頭昏腦脹」及「呼吸急促」因為是在各大疾病中較常見的症狀，很難直接與心肌梗塞做聯想，因此經常被忽略，便有民眾說道「當時我頭暈和呼吸變喘，好險老婆在旁邊才及時獲救」，提醒如有相關疾病歷史，平時就應更注意身體狀態。 而「冒冷汗」方面根據網友討論內容，通常會併發其他相關症狀，有網友分享自己「突然大冒冷汗、心臟刺痛、喘到不行」，引起留言提點「症狀很像心肌梗塞的徵兆，要去心臟科做詳細檢查」。
另一方面，若是突然有來自背部及腹部的「上腹疼痛」，以心臟為中心點向外擴散產生轉移痛，則需要多加注意是否有心肌梗塞病史，就有民眾討論到身邊親友病發前有突發「背痛」及「胃痛」，但因為常會被認為是單純的肌肉酸痛及肚子疼痛，導致延誤就醫的黃金時間。
關於心肌梗塞好日子診所李文祺醫師表示：「心肌梗塞又叫做冠心症，主要是因為供應心臟細胞的冠狀動脈被塞住造成。」關於網友討論的6大前兆，醫師認為這些前兆都有互相牽連，像是血管塞住就會心絞痛、胸痛胸悶，且也因為相同原因，會頭昏腦脹並且伴隨呼吸急促和冒冷汗，而「上腹疼痛」其實也是另一種轉移痛，如果身體發炎的很嚴重，腸胃的神經也會跟著牽扯到，也就是轉移痛。
李文祺醫師醫師具體說明：「心肌梗塞就像是石頭壓在胸前你搬不開，且可怕的事，這些不舒服的症狀不會有週期性，都是不定時的出現，當血流過去塞住，甚至完全堵住，就會突然倒下，甚至猝死。」急診室內最典型的症狀為左肩和後背痛，且食慾不好甚至會有點想吐。值得注意的是，根據醫師觀察，近年因為年輕人長期熬夜，飲食不正常，也讓心肌梗塞發生率逐漸年輕化。