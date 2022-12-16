涉詐領助理費！高虹安凌晨60萬元交保 李忠庭獲無保請回
新竹市長當選人、立委高虹安選前捲入涉嫌浮報立委助理費案，台北地檢署昨（15）日指揮調查局北機站，搜索高虹安國會辦公室等8處住居所，含台北、新竹等地，並約談高虹安、男友李忠庭、現任辦公室主任陳奐宇，前辦公室公關組長王郁文等4位被告，還有以證人身分傳喚助理黃鈴惠。漏夜訊問之後，高虹安以60萬元交保，陳奐宇及王郁文各以10萬元交保，李忠庭獲無保請回。
編輯中心/綜合報導
據了解，檢調之前只有掌握部分證據，為再次取證，北檢指派2名檢察官前往立法院，搜索前，由北檢檢察長林邦樑致電立法院秘書長林志嘉，陳報院長游錫堃後，由立法院派人接檢察官前往中興大樓10樓，高虹安國會辦公室；另首度約談高虹安及男友李忠庭、現任高辦主任陳奐宇、前高辦公關組長王郁文等4名被告、約談現任行政主任黃鈴惠1人作證。
高虹安涉浮報助理費分為兩部分，一為高虹安男友李忠庭在永齡基金會任職期間，疑似擔任人頭詐領國會助理薪水；另一部分為助理們需要將薪資、加班費上繳作為「公積金」，高虹安涉當成小金庫挪做私用。
高虹安獲交保後，在律師團陪同下迅速離去，面對鏡頭僅簡單說「謝謝」並未多做說明。（編輯：倪浩軒）