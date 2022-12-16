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美股暴跌！台股早盤跌逾270點　電子有壓、生技逆勢走高

▲美國聯準會維持鷹派基調，澆熄市場對明年期望降息的希望，使美股四大指數昨（15）日暴跌，台北股市今（16）日早盤則一度跌270多點，來到14460點，跌破14500點。（圖／NOWnews資料照）
▲美國聯準會維持鷹派基調，澆熄市場對明年期望降息的希望，使美股四大指數昨（15）日暴跌，台北股市今（16）日早盤則一度跌270多點，來到14460點，跌破14500點。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

美國聯準會維持鷹派基調，澆熄市場對明年期望降息的希望，使美股四大指數昨（15）日暴跌，其中道瓊跌760多點，跌幅2%。台北股市今（16）日早盤則一度跌270多點，來到14460點，跌破14500點，跌幅1.8%左右。權值王台積電跌15元，來到465.5元，跌幅2.7%。其他重要電子股也一併熄火、綠光罩頂，只有生技醫療族群一支獨秀，部分鋼鐵族群也表現不俗。

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美股道瓊指數15日暴跌764.13點，或2.25%，收33202.22點；那斯達克指數跌360.36點，或3.23%，收10810.53點；標普500指數暴跌99.57點，或2.49%，收3895.75點；費城半導體指數暴跌115.86點，或4.17%，收2661.4點。

受到美股暴跌影響，台北股市今日早盤開低走低，一度跌270多點，來到14460點，跌幅1.8%左右。昨日完成填息的晶圓代工龍頭、權值王台積電跌15元，來到465.5元，跌幅2.7%。同樣為晶圓代工的聯電跌幅2.7%，來到43.05元，世界先進與力積電跌幅同樣超過2%。

其他重要電子股如聯發科跌3%，來到658元。鴻海跌近1%，來到100.5元。另外，南亞科、群創、宏碁、友達、和碩、大立光、緯創、旺宏、英業達、日月光、台達電跌1到2%多。

今日盤面焦點為生技醫療股，像是台耀漲7%，松瑞藥、強生漲5到6%，南光、雃博、亞諾法、ABC-KY、北極星藥業、美時、生達、杏輝、明基醫、優盛漲1到4%。另外，鋼鐵族群也表現不俗，海光、中鴻、運錩、威致、佳大漲1到2%。


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