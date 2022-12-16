經濟部推家電、商業設備汰換節能　住家新機補助3000元

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針對台灣住宅及商業部門，將投入30億元預算推動「住宅家電汰舊換新節能補助」及「商業服務業節能設備補助」2大措施，透過老舊家電及設備汰換，可促進住商業部門能源使用效率提升，合計每年可節省用電6.72億度，減少33.92萬噸二氧化碳排放，相當於872座大安森林公園的年吸碳量。
經濟部指出，家電及設備經長年使用後，能源效率會大幅衰退，導致耗電量增加，對國內住商部門造成用電壓力，需要民眾及業者改變觀念，進行汰舊換新，採用高效率設備，以推動節能工作。
此次「住宅家電汰舊換新節能補助」，補助產品為能源效率分級標示一級的冷氣機及電冰箱，每台新機可獲補助金3000元，家庭住戶皆可提出申請。
經濟部強調，有別於往年補助規定，民眾除了在經濟部公告的補助購買期間（預計自2023年1月1日起）內購置1級冷氣機或電冰箱，並須要確實汰換家中舊機取得行政院環保署廢四機回收聯單，才符合補助資格。2023年預計可補助汰舊換新冷氣機及電冰箱共64萬台。
至於「商業服務業節能設備補助」分為「設備汰換」和「系統節能專案」2大方案，補助購置期間預計自明年3月1日起。
業者將空調設備汰換為能效1級產品，每冷房能力（kW）補助2500元／kW，每台補助上限3.5萬元，每家最高補助20萬元；或將燈具汰換為節能標章LED產品，每盞補助售價50%，並以500元為上限，每家至多補助5萬元。
另外有整合型系統節能補助，業者整合中央空調、冷凍冷藏、鍋爐、能源監管系統等多項系統改善，採用節能績效保證專案模式，將補助專案金額三分之一，每案補助上限500萬元。
有關詳細住宅家電汰舊換新及商業服務業節能設備的補助作業辦法、申請受理期間、申請表件格式、補助入口網址、諮詢專線電話等必要資訊，經濟部表示，會於近期再正式對外公告，提醒明年度有意申請補助的民眾及業者可多加留意。